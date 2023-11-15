Андрей Журанков: «Муравьева катается, побеждает – но почему-то в этом году я магии не ощущаю. У Валиевой магия есть»

Теги сборная России женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Журанков заявил, что не ощущает магии в катании Софьи Муравьевой.

«Мне нравится, как она выглядит на льду, как катается. Все время вспоминаю её прошлую произвольную, «Ромео и Джульетта». В этом году в ее произвольной программе есть все – и напряжение, и эмоции, и финал, все есть.

Но при этом Соня – девочка по своей натуре, по воспитанию, по культурному складу. Она лиричная, утонченная. И когда она существует в привычных ей эмоциональных формах, то эта утонченность проявляется, ее видно на льду.

Здесь надо больше показать напор. Это в ней тоже должно присутствовать, иначе она не была бы спортсменкой. Но у меня есть ощущение, что она чуть-чуть не свою историю катает.

Я очень рад, что она выиграла, причем выиграла без тройного акселя. В прошлом году мы понимали: Соня Муравьева – это тройной аксель, она его стабильно исполняла в прошлом году. Сейчас акселя нет, и это тоже вопрос. Количество ультра-си в женском одиночном в России сильно уменьшилось.

Почему на этом этапе я задался этим вопросом? У Валиевой магия есть. Согласен, может быть, не в этом прокате, но короткая, блюз – да, магия есть.

Катается Горбачева, у нее есть фишка, есть талант. На мой взгляд – это фигуристка, которая делает движения и через них передает энергетику, эти волны. Энергетика чувствуется в этой девочке, скоростище. Все, что она делает, эти осознанные жесты.

Аня Погорилая каталась в юном возрасте, и ты видел не юную девочку, а взрослую фигуристку. А Муравьева катается, побеждает – но почему-то в этом году я магии не ощущаю», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

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7 комментариев

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Леди Брэкнелл
Посмотрела я момент про Муру вчера, как их корежило, что пришлось о ней говорить, как о победителе! Только пару слов хороших смогли из себя выдавить. Неприятно смотреть - они сами по себе несимпатичные люди, а когда сидят и сально рассуждают про спортсменов, закатывая глаза, становится физически противно.
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AlenaElena28@mail.ru
Потому что надо искать для нее стиль , у то же Горбачевой он есть , а здесь старательная девочка отличница, очень послушная досконально выполнила что ей сказали и ставьте ей 5ку
+3
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RS919
Ну да, хорошая магия 😏
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deli_skate
И я с ним согласна 😃
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Андрей Красин
Дуранков опять дно пробивает. Достойный собеседник для Бобровой. Та хоть бывшая ЧОИ в команде, а этот вообще пустозвон.
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