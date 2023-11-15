Андрей Журанков: «Муравьева катается, побеждает – но почему-то в этом году я магии не ощущаю. У Валиевой магия есть»

Андрей Журанков заявил, что не ощущает магии в катании Софьи Муравьевой.

«Мне нравится, как она выглядит на льду, как катается. Все время вспоминаю её прошлую произвольную, «Ромео и Джульетта». В этом году в ее произвольной программе есть все – и напряжение, и эмоции, и финал, все есть.

Но при этом Соня – девочка по своей натуре, по воспитанию, по культурному складу. Она лиричная, утонченная. И когда она существует в привычных ей эмоциональных формах, то эта утонченность проявляется, ее видно на льду.

Здесь надо больше показать напор. Это в ней тоже должно присутствовать, иначе она не была бы спортсменкой. Но у меня есть ощущение, что она чуть-чуть не свою историю катает.

Я очень рад, что она выиграла, причем выиграла без тройного акселя. В прошлом году мы понимали: Соня Муравьева – это тройной аксель, она его стабильно исполняла в прошлом году. Сейчас акселя нет, и это тоже вопрос. Количество ультра-си в женском одиночном в России сильно уменьшилось.

Почему на этом этапе я задался этим вопросом? У Валиевой магия есть. Согласен, может быть, не в этом прокате, но короткая, блюз – да, магия есть.

Катается Горбачева, у нее есть фишка, есть талант. На мой взгляд – это фигуристка, которая делает движения и через них передает энергетику, эти волны. Энергетика чувствуется в этой девочке, скоростище. Все, что она делает, эти осознанные жесты.

Аня Погорилая каталась в юном возрасте, и ты видел не юную девочку, а взрослую фигуристку. А Муравьева катается, побеждает – но почему-то в этом году я магии не ощущаю», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

А кто обыграл Валиеву и остальных? Прима группы Плющенко отказалась от риска и не прогадала