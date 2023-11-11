Медведева о документальном фильме: «Хотели снимать так, чтобы проследить путь до олимпийского золота. Пришлось другую финалочку придумывать»
Евгения Медведева рассказала о фильме «Медведева против Медведевой».
Премьерный показ документального фильма о фигуристке пройдет 19 ноября в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.
– Начали снимать в 2018 году после серебра Олимпиады. И такие типа: ну, короче, 4 года будем снимать так, чтобы проследить весь путь Женин до олимпийского золота.
– Упс.
– Пришлось какую-то другую финалочку придумывать. И теперь вы будете наблюдать ее в кинотеатрах.
– То есть там весь твой творческий путь, получается?
– Не прям весь, конечно, но прикольного много.
– Ну, с момента, как ты начала побеждать все?
– Наоборот, когда перестала.
– А, они начали: вот-вот, сейчас она пойдет? Не на ту поставили.
– Да, ха-ха. Так получилось. Ну как получилось уже, – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Кстати».
Переведя с жекиного диалекта на обычный русский - хотели вау, получили пук.
ЧСВ ни в какие ворота не пролазит.