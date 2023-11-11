Медведева о документальном фильме: «Хотели снимать так, чтобы проследить путь до олимпийского золота. Пришлось другую финалочку придумывать»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о фильме «Медведева против Медведевой».

Премьерный показ документального фильма о фигуристке пройдет 19 ноября в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.

– Начали снимать в 2018 году после серебра Олимпиады. И такие типа: ну, короче, 4 года будем снимать так, чтобы проследить весь путь Женин до олимпийского золота.

– Упс.

– Пришлось какую-то другую финалочку придумывать. И теперь вы будете наблюдать ее в кинотеатрах.

– То есть там весь твой творческий путь, получается?

– Не прям весь, конечно, но прикольного много.

– Ну, с момента, как ты начала побеждать все?

– Наоборот, когда перестала.

– А, они начали: вот-вот, сейчас она пойдет? Не на ту поставили.

– Да, ха-ха. Так получилось. Ну как получилось уже, – сказала двукратная чемпионка мира в шоу «Кстати». 

17 комментариев

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AlexFed
-Ну они типа такие: вот давай, а я такая: ну типа ладно. И вот короче вот как-то так...

Переведя с жекиного диалекта на обычный русский - хотели вау, получили пук.
+32
-6
+26
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ЮИ
Что за набор слов? Ну и думать о золоте ОИ 2022 мог только очень упертый болельщик. Сама-то Женя вроде, должна была все понимать...
+25
-3
+22
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Lennuci
Это типа она всерьез в Пекине золото взять собиралась? Хотя, про 38 лет тоже как-то было.
ЧСВ ни в какие ворота не пролазит.
+30
-8
+22
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lepestok
я столько про Женю уже слышала, про ее путь, что уже сил нет))) Она, безусловно, выдающаяся спортсменка, наша гордость. Но стоит остановиться, уже все всё поняли)))
+20
-3
+17
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Элла Бурс
Ору))))
+18
-2
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Tatiana Klm
Финалочку придумала сама жизнь
+18
-2
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flyhigh
Ответ AlexFed
-Ну они типа такие: вот давай, а я такая: ну типа ладно. И вот короче вот как-то так... Переведя с жекиного диалекта на обычный русский - хотели вау, получили пук.
Московская дикция, она такая))
+22
-6
+16
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АНтошка
Подумала что ошибка в годах ,думала про ее путь до золота 2018 года ( упс другая финалочка и серебро ),а она оказывается за золотом в Пекин собиралась ,однако ...
+14
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+12
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Девочка Демон
Круто, что обломалась))
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Marya Y
Ответ ЮИ
Что за набор слов? Ну и думать о золоте ОИ 2022 мог только очень упертый болельщик. Сама-то Женя вроде, должна была все понимать...
А что, думали же многие весной 2022 о золоте Милана для ещё одной с серебром - и ничего. Мечтать же не вредно.
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Франтин
Фёдорова абсолютно бестактна, фу.
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Девушка Безимени
у нее были шансы на олизолото после 2018?
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Gala Tsintsadze
Ответ ЮИ
Что за набор слов? Ну и думать о золоте ОИ 2022 мог только очень упертый болельщик. Сама-то Женя вроде, должна была все понимать...
Наверное, через командник, как тут тогда многие предполагали. Но на КПК, когда Валиева шторм на 90 баллов откатала, потихоньку рухнули мечты о КП в команднике и о золоте, соответственно.
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Lana Donovan
Ответ Юна73
Нигде не заявляла,не выдумывайте!Хотя кататься хотела дальше,там финалочку не только жизнь ставила,были помощники(
Кто не заявлял? Как то конкретнее можете формулировать мысль? Если про Алину то после ЧМ ее спросили, что дальше она ответила, что можно быть двукратной.
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Залина Малина
угар
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