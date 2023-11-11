Журова о деле Валиевой: «Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал»
Светлана Журова заявила, что Валиеву хотят лишить возможности выступать.
Накануне стало известно, что CAS вынесет вердикт по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года.
«Все это дело затягивают, потому что не хотят, чтобы она выступала. Валиева же – совершенно потрясающая фигуристка, ее просто хотят лишить возможности выступать. Ее способностями и программами восхищаются все.
При подобных ситуациях и случаях появлялась возможность накрыть всех наших спортсменов. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
Также Журова высказалась о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Валиеву на четыре года.
«Четыре года отстранения от соревнований – это просто беспрецедентный случай.
Данное наказание обусловлено нежеланием допускать Камилу к соревнованиям, потому что она определенно на голову всех выше. А других способов, чтобы наказать и убрать спортсменку, они, видимо, не придумали.
Крайне сложно говорить про ситуацию с допингом в деле Валиевой. 15-летняя девочка не может сама взять лекарство и принять его, будем честными. Может, использование определенных препаратов было случайным, неумышленным», – приводит слова Журовой RT.
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Где логика? Пока они затягивают, Камила выступает.
Не на те вопросы ответы ищите. Одно и тоже говорят.
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