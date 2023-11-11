Журова о деле Валиевой: «Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал»

Теги сборная России допинг Светлана Журова WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Светлана Журова заявила, что Валиеву хотят лишить возможности выступать.

Накануне стало известно, что CAS вынесет вердикт по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года.

«Все это дело затягивают, потому что не хотят, чтобы она выступала. Валиева же – совершенно потрясающая фигуристка, ее просто хотят лишить возможности выступать. Ее способностями и программами восхищаются все.

При подобных ситуациях и случаях появлялась возможность накрыть всех наших спортсменов. Это просто способ вновь загубить нашу страну через допинговый скандал», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.

Также Журова высказалась о требовании Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

«Четыре года отстранения от соревнований – это просто беспрецедентный случай.

Данное наказание обусловлено нежеланием допускать Камилу к соревнованиям, потому что она определенно на голову всех выше. А других способов, чтобы наказать и убрать спортсменку, они, видимо, не придумали.

Крайне сложно говорить про ситуацию с допингом в деле Валиевой. 15-летняя девочка не может сама взять лекарство и принять его, будем честными. Может, использование определенных препаратов было случайным, неумышленным», – приводит слова Журовой RT.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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16 комментариев

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Назар Игорь
"Вновь загубить страну... " Но не уточнила когда было первое "загубление".То ли в 1917, то ли 7 мая 2000 года.
+4
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Ольга Ив
Почему никто из вас не даёт ответ, и Слуцкий не спросил у ЭТ: почему поставили Камилу на командник с зависшей пробой. У всех пришли (интервью ЭТ), у Камилы нет. Почему её поставили???
+6
-3
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Ольга Ив
"«Все это дело затягивают, потому что не хотят, чтобы она выступала"
Где логика? Пока они затягивают, Камила выступает.
Не на те вопросы ответы ищите. Одно и тоже говорят.
+3
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Михаил Опякин
Байден навалил в подъезде
+3
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Anna Morgan
Ну, так как депутат инициируй проверку в отношении тренеров, врача, родителеницы тех, кто подставил несовершеннолетнюю, команду и подмочил и так не ахти какую репутацию.
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xQcoW
Дед Валиевой, тайно работал на ЦРУ, он взял на себя миссию устроить изощренный скандал в мире российского фигурного катания. Его план состоял в том, чтобы посеять хаос, убедить мир в существовании заговора против российских спортсменов.
+2
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Ольга Ив
Ответ Katerina Sunny
Удивительно, что вообще Тутберидзе говорила в шоу на эту тему, когда дело "защищённого" лица не закончено.
Да и это тоже, тем более прямым текстом сказала о том, что Камила ест из рук чужих. Все, что сейчас происходит это результат ошибок взрослых. Но никто не задаёт эти вопросы. Они просто твердят одно и тоже запад, запад. Мы знали как там к нам относятся, как после 2014 года за нами пристально следят. Возьмите все под строгий контроль : проверьте результаты всех проб, нет результата на командник ставьте других, все сильные. Раз в 4 года можно проявить строгость в контроле.
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Viks
"Загубить" Валиеву равно загубить страну???
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Железная Леди
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Журова не смеши. Может было может нет, может бабка, может дед.
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Viks
Журова заявила, что Валиеву хотят лишить возможности выступать. --- Ха-ха-ха! А мы думали, что хотят наказать за допинг и, наконец-то, раздать медали.
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versa
Страна и не такое переживала, но всё "что в лоб, что по лбу". Валиева для депутатов лишь повод о врагах поговорить, что там на самом деле было никого не волнует.
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Мороженко
Сейчас Валиева не на голову выше всех. Тянуло изначально больше всех РУСАДА. Никто не губил, не надо искать проблему в других. Сами загубили и теперь ищут проблему в политике. Это ЧР, там никого из иностранцев не было, это либо по халатности, либо по вине тренеров, либо подстава конкурентов. Но судя по последнему интервью, первый вариант.
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asusp527
Затягивает сторона Валиевой.
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Jessi
Ответ Ольга Ив
Да и это тоже, тем более прямым текстом сказала о том, что Камила ест из рук чужих. Все, что сейчас происходит это результат ошибок взрослых. Но никто не задаёт эти вопросы. Они просто твердят одно и тоже запад, запад. Мы знали как там к нам относятся, как после 2014 года за нами пристально следят. Возьмите все под строгий контроль : проверьте результаты всех проб, нет результата на командник ставьте других, все сильные. Раз в 4 года можно проявить строгость в контроле.
Есть мнение, что все интервью затевалось ради одной этой
фразы
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Katerina Sunny
Ответ Ольга Ив
Почему никто из вас не даёт ответ, и Слуцкий не спросил у ЭТ: почему поставили Камилу на командник с зависшей пробой. У всех пришли (интервью ЭТ), у Камилы нет. Почему её поставили???
Удивительно, что вообще Тутберидзе говорила в шоу на эту тему, когда дело "защищённого" лица не закончено.
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