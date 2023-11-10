Рамзенков о Гран-при в Казани: «Не рассчитывал на попадание в тройку. Чем больше стартов, тем лучше»

Фигурист Иван Рамзенков заявил, что не рассчитывал на медали Гран-при в Казани.

Сегодня Рамзенков занял второе место на юниорском этапе соревнований. Победил Арсений Федотов.

«Я уже был сильно подготовлен к этому турниру, и счастлив, что попал в первую тройку, это было неожиданно, не рассчитывал на это.

Считаю, что прокат был очень хорошим. Чем больше стартов, тем лучше. В Ташкенте (на турнире Global Skating Academy – Sports.ru), считаю, хорошо начал. Это были первые международные соревнования, но я не боялся, был готов», – рассказал Рамзенков.