Рамзенков о Гран-при в Казани: «Не рассчитывал на попадание в тройку. Чем больше стартов, тем лучше»

Теги сборная России мужское катание Серия Гран-при России Иван Рамзенков Идель Global Skating Academy Фигурное катание

Фигурист Иван Рамзенков заявил, что не рассчитывал на медали Гран-при в Казани.

Сегодня Рамзенков занял второе место на юниорском этапе соревнований. Победил Арсений Федотов.

«Я уже был сильно подготовлен к этому турниру, и счастлив, что попал в первую тройку, это было неожиданно, не рассчитывал на это.

Считаю, что прокат был очень хорошим. Чем больше стартов, тем лучше. В Ташкенте (на турнире Global Skating Academy – Sports.ru), считаю, хорошо начал. Это были первые международные соревнования, но я не боялся, был готов», – рассказал Рамзенков.

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1 комментарий

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olvl
Ивана с серебром! Молодец, боролся до конца. Мы, кстати, рассчитывали на пьедестал для Ивана.)
ТШ Ивана с успехом!
+2
-1
+1
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