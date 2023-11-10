Тарасова о сроках вынесения решения по делу Валиевой: «Придется это терпеть. Камила — сильная девочка, все у нее будет нормально»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о сроках вынесения решения по делу Камилы Валиевой.

Ранее USA Today сообщила, что решение по делу российской фигуристки, скорее всего, будет вынесено в начале 2024.

«Да, все это затягивается. Но что уже поделаешь? Камила — сильная девочка, она будет выступать, все у нее будет нормально.

Придется это терпеть, что ж делать. От нашего с вами разбора ничего не произойдет. Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Можем поделать только ей сил и здоровья», — сказала Тарасова.

По данным USA Today, решение может появится в декабре, либо уже после

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6 комментариев

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Natalia Solomakha
А не кормить ребёнка гадостью в 15 лет ради своих амбиций не пробовали? Авось, не пришлось бы ей ничего "терпеть" сейчас. Талантливой спортсменке 17 лет, ей прочили россыпь титулов, а на ней клеймо допингистки, судебное разбирательство, у неё покорёженная психика, ориентиры моральные сбиты. И всё это под песенки штаба "она сама съела, тянет в рот всё подряд". И лицемерные слова "поддержки" от чинуш: "да она сильная, справится".
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андрэ
Так она в любом случае будет выступать)))
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Katerina Sunny
Ответ андрэ
Так она в любом случае будет выступать)))
В любом случае не получится, особенно после того, как отозвали свои иски.
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Блинчик
Терпят и страдают во всей этой истории только чистые спортсмены, на которых всем плевать. А допингисты получили бабло за невидимые медали и радуются жизни.
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Дружба11
Ответ андрэ
Так она в любом случае будет выступать)))
Нет, если наши рассчитывают вернуться на международки,никто не рискнет даже ради Ками увы, амбиции того же ТШТ вывести девочек на международки сильнее солидарности с Ками.
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