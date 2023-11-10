Тарасова о сроках вынесения решения по делу Валиевой: «Придется это терпеть. Камила — сильная девочка, все у нее будет нормально»
Татьяна Тарасова высказалась о сроках вынесения решения по делу Камилы Валиевой.
Ранее USA Today сообщила, что решение по делу российской фигуристки, скорее всего, будет вынесено в начале 2024.
«Да, все это затягивается. Но что уже поделаешь? Камила — сильная девочка, она будет выступать, все у нее будет нормально.
Придется это терпеть, что ж делать. От нашего с вами разбора ничего не произойдет. Мы никак не можем повлиять на ситуацию. Можем поделать только ей сил и здоровья», — сказала Тарасова.
По данным USA Today, решение может появится в декабре, либо уже после
6 комментариев