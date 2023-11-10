Решение по делу Камилы Валиевой, скорее всего, будет вынесено в начале 2024 года (USA Today)

Теги сборная России допинг CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Решение по допинг-делу Камилы Валиевой, вероятно, вынесут в начале 2024 года.

Об этом заявила американская журналистка Кристин Бреннан в колонке для USA Today.

В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где Валиева выиграла командный турнир со сборной России.

Из-за начала расследования церемония награждения за командный турнир так и не состоялась.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались в сентябре. 9 ноября CAS возобновил слушания, которые были отложены из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

По информации Бреннан, слушания в CAS были отложены на ноябрь по просьбе команды юристов Валиевой – они решили просмотреть документы, которые изначально не были включены в разбирательство, но о существовании которых было известно.

«Ожидается, что окончательное решение коллегии CAS будет вынесено в ближайшие несколько месяцев, возможно, в декабре, но гораздо более вероятно – после праздников, в начале 2024 года», – сообщила Бреннан. 

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6 комментариев

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Caerly
Оттягивают неизбежный скандал - любая из сторон будет недовольна
+5
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Алеся Ткаченко
Как раз к совершеннолетию огласят
+1
0
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Дружба11
Глумление и фарс над теми кто лишился награждения на ОИ.
+3
-3
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Сладкий пончик
Но это не точно.
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KozlikX
да пойдет третий год статьям про валиеву и ее допинг скандал , мои любимые новости, ради них захожу на спортс... на самом деле в очередной раз скажу, что это уже надоело, принимала - отвечай, все просто , напоминает переговоры о вступлении в Евросоюз Украины , долгий цирк , где результат давно известен
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