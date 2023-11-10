Решение по делу Камилы Валиевой, скорее всего, будет вынесено в начале 2024 года (USA Today)

Решение по допинг-делу Камилы Валиевой, вероятно, вынесут в начале 2024 года.

Об этом заявила американская журналистка Кристин Бреннан в колонке для USA Today.

В декабре 2021 года фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где выиграла командный турнир со сборной России.

Из-за начала расследования церемония награждения за командный турнир так и не состоялась.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались в сентябре. 9 ноября CAS возобновил слушания, которые были отложены из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

По информации Бреннан, слушания в CAS были отложены на ноябрь по просьбе команды юристов Валиевой – они решили просмотреть документы, которые изначально не были включены в разбирательство, но о существовании которых было известно.

«Ожидается, что окончательное решение коллегии будет вынесено в ближайшие несколько месяцев, возможно, в декабре, но гораздо более вероятно – после праздников, в начале 2024 года», – сообщила Бреннан.

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