Александр Жулин: «Мне кажется, логичнее было бы провести прыжковый турнир после чемпионата России»

Александр Жулин высказался о переносе прыжкового чемпионата России.

Ранее стало известно, что спорткомплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге не сможет принять турнир, запланированный на 1-4 декабря.

«Мне кажется, логичнее было бы провести прыжковый турнир после чемпионата России по фигурному катанию. Люди идут на сложные и опасные прыжки.

Может, и правильно, что его перенесли. Возможно, его проведут в феврале-марте, потому что турнир интересный», – сказал тренер.

Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. За день до плановой даты там пройдет концерт Павла Воли