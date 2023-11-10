Александр Жулин: «Мне кажется, логичнее было бы провести прыжковый турнир после чемпионата России»

Теги сборная России Александр Жулин чемпионат России Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Жулин высказался о переносе прыжкового чемпионата России.

Ранее стало известно, что спорткомплекс «Юбилейный» в Санкт-Петербурге не сможет принять турнир, запланированный на 1-4 декабря.

«Мне кажется, логичнее было бы провести прыжковый турнир после чемпионата России по фигурному катанию. Люди идут на сложные и опасные прыжки.

Может, и правильно, что его перенесли. Возможно, его проведут в феврале-марте, потому что турнир интересный», – сказал тренер.

Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. За день до плановой даты там пройдет концерт Павла Воли

3 комментария

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N-fox
Вообще, это было бы логично.
+4
0
+4
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Туц
Ответ блОК
Жулин то чего переживает, танцев все равно там не будет
Вот он и высказался за других. В случае недовольства сверху тем что люди высказываются его не затронуть
0
0
0
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