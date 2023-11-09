Гран-при Китая. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы

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10 ноября на Гран-при Китая дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 10:36 по московскому времени

Первая разминка

1. Ши Шан – У Нань (Китай)

2. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

Вторая разминка

5. Мария КазаковаГеоргий Ревия (Грузия)

6. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада)

8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

9. Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада)

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Маше с Георгием удачи и чисто откатать РТ.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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