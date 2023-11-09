Гран-при Китая. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
10 ноября на Гран-при Китая дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 10:36 по московскому времени
Первая разминка
1. Ши Шан – У Нань (Китай)
2. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)
3. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
Вторая разминка
5. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
6. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье
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