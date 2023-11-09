«Не могу сыграть, у меня нет вымя». Авербух показал, как выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду»
Илья Авербух показал, как выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду».
Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января.
В шуточном видео Авербух звонит Алексею Ягудину, Алле Михеевой, Марату Башарову и Евгении Медведевой.
«Илюх, а не пошел бы ты на ###», – ответил Ягудин.
«Надо поправиться на 50 кг», – сказала Михеева.
«Корову не могу сыграть, у меня нет вымя», – добавил Башаров.
Медведева бросила трубку, услышав предложение Авербуха. Ранее в описании спектакля говорилось, что роль коровы Мули исполнит именно она.
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