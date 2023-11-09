«Не могу сыграть, у меня нет вымя». Авербух показал, как выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду»

Илья Авербух показал, как выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду».

Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января.

В шуточном видео Авербух звонит Алексею Ягудину, Алле Михеевой, Марату Башарову и .

«Илюх, а не пошел бы ты на ###», – ответил Ягудин.

«Надо поправиться на 50 кг», – сказала Михеева.

«Корову не могу сыграть, у меня нет вымя», – добавил Башаров.

Медведева бросила трубку, услышав предложение . Ранее в описании спектакля говорилось, что роль коровы Мули исполнит именно она.