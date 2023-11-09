«Не могу сыграть, у меня нет вымя». Авербух показал, как выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух видео Евгения Медведева ледовые шоу Марат Башаров Фигурное катание

Илья Авербух показал, как выбирает исполнителя главной роли в шоу «Корова на льду».

Мюзикл по мотивам детской сказки Антона Соя пройдет на малой спортивной арене «Лужники» с 27 декабря по 7 января. 

В шуточном видео Авербух звонит Алексею Ягудину, Алле Михеевой, Марату Башарову и Евгении Медведевой.

«Илюх, а не пошел бы ты на ###», – ответил Ягудин.

«Надо поправиться на 50 кг», – сказала Михеева.

«Корову не могу сыграть, у меня нет вымя», – добавил Башаров.

Медведева бросила трубку, услышав предложение Авербуха. Ранее в описании спектакля говорилось, что роль коровы Мули исполнит именно она.

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11 комментариев

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Маргарита В Сафронова
А Семенович звонили?
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IrinaKin
нет не вымя, а вымени
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Люсия Федосова
Да трудная задача стоит перед Авербухом .Кто же сыграет Корову Мулю на льду.
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Флер де Лис
Прикольно)
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Yves N
То есть теперь можно считать, что тот кто будет в итоге играть эту роль обладает выменем, так?
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несахар
медведева может сыграть корову, если верить тутберидзе, вымя у неё есть
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Tata777
Ответ Маргарита В Сафронова
А Семенович звонили?
семенович позитивная дама..зря
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olvl
Ответ IrinaKin
нет не вымя, а вымени
Им можно.
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