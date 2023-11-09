Александра Трусова: «Папа всегда давал мне призовые, с самого маленького возраста. Я так накопила себе на первый айфон»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова деньги Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, что ей с детства давали призовые деньги.

«Мне папа всегда давал призовые, как это сейчас называется, за тройку. За первое место одну сумму, за второе и третье – другую.

С самого маленького возраста. Я так себе накопила на первый айфон. На 4-й, получается», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

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8 комментариев

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Shtirly
Ответ RusVector
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Так на гелик небось тоже "папа" дал)))
+7
-2
+5
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ftv0101
А папа другой девочки учил ее деньги вкладывать, чтобы они работали. Папы такие разные... Как и девочки, как и результаты у девочек
+8
-6
+2
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vanessa2021
Ответ Флер де Лис
Вы и в чернокнижников тоже верите?
Открывайте ветку ЛЮБЫХ соревнований по фк и читайте крики кого засудили, кого тащат судьи. Вы вчера начали фк смотреть, не в курсе?
+1
0
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