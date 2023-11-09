Александра Трусова: «Папа всегда давал мне призовые, с самого маленького возраста. Я так накопила себе на первый айфон»

Александра Трусова рассказала, что ей с детства давали призовые деньги.

«Мне папа всегда давал призовые, как это сейчас называется, за тройку. За первое место одну сумму, за второе и третье – другую.

С самого маленького возраста. Я так себе накопила на первый айфон. На 4-й, получается», – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

«Я никогда не боролась за внимание тренера». Рассуждения Трусовой, которая повзрослела