Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «Будем работать над ошибками и постараемся подойти к чемпионату Европы-2024 в максимальной форме»

Дэвис и Смолкин поблагодарили тренеров, болельщиков и родителей.

«На текущий момент времени мы приняли участие в возможных для нас соревнованиях международной серии Челленджер в этом сезоне 🥈🥇🥇.

Непросто было начинать соревноваться после длительного перерыва в турнирах, были ошибки, над которыми мы будем работать и постараемся подойти к чемпионату Европы 2024 в своей максимальной форме.

Огромное спасибо нашим тренерам Елене Новак, Алексею Килякову, Джимми Мэннерсу за работу и подготовку!🙏

Спасибо федерации и ее президенту Мариам Гиоргобиани за поддержку!😍🇬🇪 И спасибо нашим родителям и болельщикам за веру в нас!❤️» – написали Диана Дэвис и Глеб Смолкин в соцсети.

Текст продублирован на грузинском и английском языках.

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Фото: страница Дианы Дэвис в соцсети