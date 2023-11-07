Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «Будем работать над ошибками и постараемся подойти к чемпионату Европы-2024 в максимальной форме»

Теги танцы на льду сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Дэвис и Смолкин поблагодарили тренеров, болельщиков и родителей.

«На текущий момент времени мы приняли участие в возможных для нас соревнованиях международной серии Челленджер в этом сезоне 🥈🥇🥇.

Непросто было начинать соревноваться после длительного перерыва в турнирах, были ошибки, над которыми мы будем работать и постараемся подойти к чемпионату Европы 2024 в своей максимальной форме.

Огромное спасибо нашим тренерам Елене Новак, Алексею Килякову, Джимми Мэннерсу за работу и подготовку!🙏

Спасибо федерации и ее президенту Мариам Гиоргобиани за поддержку!😍🇬🇪 И спасибо нашим родителям и болельщикам за веру в нас!❤️» – написали Диана Дэвис и Глеб Смолкин в соцсети.

Текст продублирован на грузинском и английском языках. 

Как судят Дэвис и Смолкина после ухода из России? Грузинская судья – самый влюбленный зритель

Фото: страница Дианы Дэвис в соцсети

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30 комментариев

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Natalia Solomakha
Да и сейчас форма зашибись была - такая эффектная поддержка "Пьяный гусь", все в восхищении.
+26
-6
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Александр Шульгин
Проходимцы
+17
-8
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Алексей Зиновьев
С какой целью на российском ресурсе печатаются непонятные новости о тех, кто не имеет никакого отношения к российскому спорту? У нас что, своих пар мало или в своих танцах порядок? Вам писать больше не о чем? Там вон Линичук по малышне пошла, а вы по соц сетям антироссийских элементов ходите.
+15
-8
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Gau
Кто же будет техконтролером на ЧЕ: баба Галя или турок, которых они с собой возят?
+14
-8
+6
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Белые Росы
Ответ Gau
Кто же будет техконтролером на ЧЕ: баба Галя или турок, которых они с собой возят?
Найдут, кого покормить в ресторане
+10
-6
+4
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asusp527
Ответ Александр Шульгин
Проходимцы
Приспособленцы.
+9
-5
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Anneta28
Ответ Syndycate
Бронза? Пфф, берите выше
Ну итальянцев вряд ли подвинут, они тридцатилетнюю очередь отстояли)) Англичан тоже сложно будет.. Так что в этом году пока только бронза))
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Βадим Μамонтов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lapo Elkann
Начинающего тоже ждать или занят в шоу.
а у Федченко свое шоу есть?
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Jessi
У них все бэшки закончились? Ждать Тутберидзе в Казани, значит
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закрыт по беспределу
Прекрасная пара.
Безусловно желаем им всяческих успехов.
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Lapo Elkann
Ответ Jessi
У них все бэшки закончились? Ждать Тутберидзе в Казани, значит
Начинающего тоже ждать или занят в шоу.
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Иван Иванов
Ответ Gemma157
вопрос: если дише с дэвисом на этом че подарят бронзу, то фанаты тшт будут этим гордиться? ведь сакамото они не любят потому что она в отсутствии наших фигуристов чемпионит. а тут диша с дэвисом собираются стать бронзовыми в то время как наши танцоры там участия не примут..разворачивается настоящая дилемма..
Так а Диша не наша?
Вроде Губанову нормально восприняли ЧЕ-23 в тех же условиях.
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Syndycate
Ответ Anneta28
Интрига сезона - накормит ли маман судей до бронзы ЧЕ?)
Бронза? Пфф, берите выше
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Проходил мимо
Ответ PolinaIvi
Да, проходите мимо. К ним грязь не пристает.
Грязь не сдаётся и все пытается пристать)
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Анастасия Платонова
Ты выбрался из грязи в князи, но быстро князем становясь. Не позабудь, чтобы не сглазить , не вечны князи — вечна грязь....
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Иван Иванов
Ответ Рустем Галеев
бездарные фигуристы
дарные
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Syndycate
На грузинском написали?
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Anneta28
Интрига сезона - накормит ли маман судей до бронзы ЧЕ?)
+3
-3
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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бездарные фигуристы
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