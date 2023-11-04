Федерация фигурного катания Грузии опубликовала фото с Тутберидзе, Дэвис и Смолкиным после победы дуэта на Мемориале Дениса Тена

Федерация фигурного катания Грузии опубликовала фото с Этери Тутберидзе.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер победили в танцах на льду на Мемориале Дениса Тена в Астане.

«Вторая победа в серии . Диана Дэвис / Глеб Смолкин на », – говорится в посте грузинской федерации.

Также на фото присутствует глава Федерация фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.