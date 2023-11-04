Федерация фигурного катания Грузии опубликовала фото с Тутберидзе, Дэвис и Смолкиным после победы дуэта на Мемориале Дениса Тена

Теги танцы на льду фото Этери Тутберидзе сборная Грузии ISU Challenger Диана Дэвис Глеб Смолкин Мемориал Дениса Тена Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Федерация фигурного катания Грузии опубликовала фото с Этери Тутберидзе.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин победили в танцах на льду на Мемориале Дениса Тена в Астане.

«Вторая победа в серии ISU Challenger. Диана Дэвис / Глеб Смолкин на Мемориале Дениса Тена», – говорится в посте грузинской федерации.

Также на фото присутствует глава Федерация фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

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14 комментариев

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imaxim
Классно Тутберидзе время проводит вместо занятий в своей группе
+18
-8
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АннаФ
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Ответ imaxim
Классно Тутберидзе время проводит вместо занятий в своей группе
Меня больше пугает, что она по городам России не ездит, а с чужими спортсменами мотается по всей планете!
+10
-4
+6
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Екатерина Куракулова
Скверные всё таки у них костюмы, верх у Глеба просто атас
+10
-5
+5
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*** Monik ***
Красивые и успешные люди)
Этери и Мариам выглядят просто великолепно, очень яркие женщины
+9
-5
+4
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cupof
Ответ Девочка с севера
А какое она имеет к ним отношение???
Она курирует судей этого турнира.
+4
-2
+2
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Проходил мимо
Замечательные фото, счастливые и довольные
+5
-4
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Irina037
Ответ cupof
Это ты ей приказал проводить занятия? Да, странно, что она ослушалась...
Она тренер госучреждения ,а не птица в свободном полете,и тренировать свою группу обязана,а также сопровождать детей на соревнованиях
+3
-2
+1
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Девочка с севера
А какое она имеет к ним отношение???
+1
-1
0
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Дружба11
Ответ cupof
Должен быть еще флаг Грузии как раздражающий фактор для скота.
ты то об ощущениях скота знаешь не по наслышке)),так раздражает -да?
0
0
0
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Девочка с севера
Ответ cupof
Она курирует судей этого турнира.
А ну да...
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