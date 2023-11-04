Федерация фигурного катания Грузии опубликовала фото с Тутберидзе, Дэвис и Смолкиным после победы дуэта на Мемориале Дениса Тена
Федерация фигурного катания Грузии опубликовала фото с Этери Тутберидзе.
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин победили в танцах на льду на Мемориале Дениса Тена в Астане.
«Вторая победа в серии ISU Challenger. Диана Дэвис / Глеб Смолкин на Мемориале Дениса Тена», – говорится в посте грузинской федерации.
Также на фото присутствует глава Федерация фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.
Этери и Мариам выглядят просто великолепно, очень яркие женщины