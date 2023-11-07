Екатерина Боброва: «Судейство девочек на Гран-при вызвало большие вопросы. Губановой недодают, судят очень выборочно – там закроем глаза, здесь все увидим»

Екатерина Боброва считает, что судейство на Гран-при Франции было несправедливым.

Грузинская фигуристка заняла на этапе шестое место.

«Судейство девочек вызывало у меня очень большие вопросы. Хочется и Губанову защитить, сказать, что недодают. Действительно недодают. Но они очень выборочно судят.

У этих мы закроем глаза, поставим плюсы, и она выиграет, несмотря на то что тоже сорвала всю вторую половину. А здесь – мы все увидим, все поставим: 5,75 – до свидания.

Это твое второе место в короткой программе было ошибкой, мы исправились – пожалуйста, седьмое. Такое ощущение, что говорят: «Знай свое место».

Насте мы желаем терпения, Евгению Рукавицыну тоже. Она еще такой эмоциональный человек...» – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Ей недодают вторую оценку. Но тут Настя тоже отчасти сама виновата, будем объективны. Она сломалась в произвольной на тройном флипе.

Она с него вышла, ей надо было добавлять тройной тулуп, а она вдруг почему-то остановилась, засомневалась и раз – поехала дальше. Это был такой сбой, который ее подломил в произвольной программе.

Она уже не зашла на три-три, сделала три-два: тройной флип – двойной тулуп. И дальше шла по нисходящей. Она не передала ощущение от программы», – заявил комментатор .

«Но не на 5,75 в компонентах! У меня сестра в любителях получает 5,75 по интерпретации. А ведь у нас еще очень приличное судейство в любительских стартах. Если не делаешь, то и не получаешь», – отметила Боброва.

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