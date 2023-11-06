Алена Леонова: «Губановой нельзя совершать никаких ошибок, она должна катать чисто. Хотя у других спортсменов нет этой ситуации»

Алена Леонова высказалась о выступлении Анастасии Губановой на Гран-при Франции.

Губанова, представляющая Грузию, была после короткой программы второй, но по итогам двух дней соревнований заняла шестое место.

«Не знаю, что у нее получилось по уровням, недокрутам, но визуально прокат кажется чистым, без падений, грубых ошибок. Но не было второго каскада 3–3, во второй половине программы чуть упала скорость вращения, можно было набрать больше плюсов.

Но считаю, что она не откатала на эти баллы, в компонентах можно было поставить больше. Для меня баллы были странными, не со всем согласна, хотя можно было лучше откатать.

Насте нельзя совершать никаких ошибок, нет права на ошибку, она должна катать чисто. Хотя у других спортсменов нет этой ситуации — они могут совершать ошибки, падать и получать хорошие баллы.

Обидно, я полностью поддерживаю Настю. На мой взгляд, и баллы за короткую программу ей маленькие поставили, короткая была прекрасна, можно было и побольше дать, — сказала Леонова.

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