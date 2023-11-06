Алена Леонова: «Губановой нельзя совершать никаких ошибок, она должна катать чисто. Хотя у других спортсменов нет этой ситуации»

Теги Гран-при Алена Леонова женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Матч ТВ Фигурное катание

Алена Леонова высказалась о выступлении Анастасии Губановой на Гран-при Франции.

Губанова, представляющая Грузию, была после короткой программы второй, но по итогам двух дней соревнований заняла шестое место. 

«Не знаю, что у нее получилось по уровням, недокрутам, но визуально прокат кажется чистым, без падений, грубых ошибок. Но не было второго каскада 3–3, во второй половине программы чуть упала скорость вращения, можно было набрать больше плюсов.

Но считаю, что она не откатала на эти баллы, в компонентах можно было поставить больше. Для меня баллы были странными, не со всем согласна, хотя можно было лучше откатать.

Насте нельзя совершать никаких ошибок, нет права на ошибку, она должна катать чисто. Хотя у других спортсменов нет этой ситуации — они могут совершать ошибки, падать и получать хорошие баллы.

Обидно, я полностью поддерживаю Настю. На мой взгляд, и баллы за короткую программу ей маленькие поставили, короткая была прекрасна, можно было и побольше дать, — сказала Леонова.

«######». Губанова так горит от судейства на Гран-при, что дважды пыталась сбежать из КиКа

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2 комментария

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N-fox
Я не поклонница Насти, но это правда, ей отметили все, что смогли, у нее нет права на ошибку.. Напротив, остальным моргнули и недокруты и ребра, и даже сделали сенсацию из недокрученного четверного.
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Mion
Наверное, по компонентам и правда могли бы больше поставить на пару баллов. И не таким тихоходам рисовали нормальные компоненты. Но в части элементов там вообще не за что зацепиться. Мало того, что гое ставить не за что, Настя еще и сама отдает уровни. Это грустно
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