Евгений Семененко: «Если бы я сейчас участвовал в международных стартах, было бы намного сложнее с учебой. В любой ситуации есть плюсы»

Семененко заявил, что видит для себя плюсы в отсутствии международных стартов.

– В целом какие ощущения от нового сезона? Пошел второй год на внутренних стартах для наших спортсменов.

– Первый старт прошел удачно, я рад, что смог исполнить свой новый технический набор. Что касается ситуации, конечно, каждый спортсмен стремится выступать на международных стартах.

Но и хочу сказать, что в любой ситуации есть не только минусы, но и свои плюсы. Будем оптимистами.

– Какие в этом есть плюсы?

– В отношении меня отвечу так, если были бы сейчас международные старты и я в них участвовал, мне было бы намного сложнее с учебой, длительные отъезды, пропуски занятий первые годы учебы – это академический отпуск, скорее всего.

Сейчас все проходит по-рабочему, и учусь, и катаюсь вроде бы неплохо. Моя работа – совершенствоваться, а там уже как будет, – сказал , который учится в медицинском вузе.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол