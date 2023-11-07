Евгений Семененко: «Если бы я сейчас участвовал в международных стартах, было бы намного сложнее с учебой. В любой ситуации есть плюсы»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Семененко заявил, что видит для себя плюсы в отсутствии международных стартов.

– В целом какие ощущения от нового сезона? Пошел второй год на внутренних стартах для наших спортсменов.

– Первый старт прошел удачно, я рад, что смог исполнить свой новый технический набор. Что касается ситуации, конечно, каждый спортсмен стремится выступать на международных стартах.

Но и хочу сказать, что в любой ситуации есть не только минусы, но и свои плюсы. Будем оптимистами.

– Какие в этом есть плюсы?

– В отношении меня отвечу так, если были бы сейчас международные старты и я в них участвовал, мне было бы намного сложнее с учебой, длительные отъезды, пропуски занятий первые годы учебы – это академический отпуск, скорее всего.

Сейчас все проходит по-рабочему, и учусь, и катаюсь вроде бы неплохо. Моя работа – совершенствоваться, а там уже как будет, – сказал Евгений Семененко, который учится в медицинском вузе. 

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол

10 комментариев

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Резонно
Молодец, если успевает. Респект родителям, которые занимаются сыном. Скажу так, что спортсмены намного собраннее и трудолюбивее.
+10
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Tata777
Ответ Ебздрогыч
Тут скорее пугает, что он учится в медицинском. При всем уважении, не хотел бы я попасть к врачу-спортсмену...
что не так? попадете к врачу с общаги бездарю ....по нац не буду определять..если есть желание все сможет.... он не прям гениален в фк...но справляется.....а спорт от учебы куда полезнее чем дружки по клубам.... все нормально.....у меня живой пример...спасаемся от ПО спортом...все живы
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Katerina Sunny
Через полтора года после отстранения и плюсы стали находить. С международными соревнованиями можно было позже начать учиться, если была определённая цель.
+10
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Ебздрогыч
Тут скорее пугает, что он учится в медицинском. При всем уважении, не хотел бы я попасть к врачу-спортсмену...
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Anneta28
Ответ Ебздрогыч
Тут скорее пугает, что он учится в медицинском. При всем уважении, не хотел бы я попасть к врачу-спортсмену...
Как будто те, кто спортом не занимается, денно и нощно там грызут гранит науки.)))
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grey9610212
Евгений к четвёртом курсу придётся выбирать: либо попытаться стать врачом...либо уйти...ну, там на факультет спортивной медицины... ведь создали же его в нашей
Альма Матер... за чем-то
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Alexandra K
На следующий год точно придётся решать, что делать - то ли академ брать, то ли на ФК забивать, при том безразлично, допустят ли нас... Сложную дорогу выбрал Женя.
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Железная Леди
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Ответ Ебздрогыч
Тут скорее пугает, что он учится в медицинском. При всем уважении, не хотел бы я попасть к врачу-спортсмену...
У врачей десятки специальностей.
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ФИГУРА
Ответ grey9610212
Евгений к четвёртом курсу придётся выбирать: либо попытаться стать врачом...либо уйти...ну, там на факультет спортивной медицины... ведь создали же его в нашей Альма Матер... за чем-то
Почему к 4 курсу?
Отделение спортивной медицины выпускает тех же врачей-лечебников, никакой особой разницы. Только 2-3 цикла, отличных от остальных групп лечфака.
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