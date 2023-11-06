«Готовлюсь к Казани». Горбачева показала, как исполняет четверной сальхов на тренировке
Алина Горбачева исполнила на тренировке четверной сальхов.
«Готовлюсь к Казани. Один из моих любимых городов!» – написала фигуристка под видео.
Горбачева – победительница первенства России 2023 года. В октябре на этапе Гран-при в Омске она стала второй, уступив Аделии Петросян. В произвольной программе Горбачева зашла на четверной сальхов, но сделала «бабочку».
Этап Гран-при в Казани пройдет 11-12 ноября.
А вот идея учить другие ультра-си мне кажется неоправданно рискованной. Говорила, что, мол, 4Т на тренировках получается, но такого видео с ним я что-то не
припоминаю.
Вот у Булычевой постоянно забирают. Всем известно. А у Федченко кого?