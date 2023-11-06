«Готовлюсь к Казани». Горбачева показала, как исполняет четверной сальхов на тренировке

Алина Горбачева исполнила на тренировке четверной сальхов.

«Готовлюсь к Казани. Один из моих любимых городов!» – написала фигуристка под видео.

Горбачева – победительница первенства России 2023 года. В октябре на этапе Гран-при в Омске она стала второй, уступив . В произвольной программе зашла на четверной сальхов, но сделала «бабочку».

Этап Гран-при в Казани пройдет 11-12 ноября.