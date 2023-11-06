«Готовлюсь к Казани». Горбачева показала, как исполняет четверной сальхов на тренировке

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Алина Горбачева исполнила на тренировке четверной сальхов.

«Готовлюсь к Казани. Один из моих любимых городов!» – написала фигуристка под видео. 

Горбачева – победительница первенства России 2023 года. В октябре на этапе Гран-при в Омске она стала второй, уступив Аделии Петросян. В произвольной программе Горбачева зашла на четверной сальхов, но сделала «бабочку». 

Этап Гран-при в Казани пройдет 11-12 ноября. 

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель_ФК
Ответ Анастасия Прудникова
Молодчина! Теперь осталось в прокатах исполнить!
Да, осталась самая малость, а еще докрутить.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Ответ Алексей Токарев
Много у Софьи Федченко уже фигуристок там.
Да только топовая у нее одна Горбачева. Остальные какие-то хлипенькие. Практически у всех проблемы с прыжками.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Ответ Delirium
Она ж уже рассказывала, что сильных учеников забирают в более именитые группы. Типичная проблема молодых тренеров. .
Ну и кого у нее забрали? Назовите имена.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Пусть квад у Алины получится и на соревнованиях в ПП.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Алина серьӗзно идёт на штурм пьедестала среди сильнейших фигуристок мира. Удачи!
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Прудникова
Молодчина! Теперь осталось в прокатах исполнить!
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Defender64
Хороший квад, надо на турнирах теперь показывать, желательно на каждом из оставшихся.
А вот идея учить другие ультра-си мне кажется неоправданно рискованной. Говорила, что, мол, 4Т на тренировках получается, но такого видео с ним я что-то не
припоминаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Храбрая виолончелистка
Вот и умница.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Pennywise
Ну и кого у нее забрали? Назовите имена.
Речь ведь идет о перспективных детях, а не о готовых звездах. Можно вспомнить рассказ Тутберидзе, как у нее забирали талантливых детей, и ни один из них впоследствии не стал ни Медведевой, ни Загитовой. Родителей тоже понять можно: у Федченко частная лавочка, если есть возможность хотя-бы частично компенсировать затраты за счет государства, то почему бы и не?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pennywise
Ответ Delirium
Речь ведь идет о перспективных детях, а не о готовых звездах. Можно вспомнить рассказ Тутберидзе, как у нее забирали талантливых детей, и ни один из них впоследствии не стал ни Медведевой, ни Загитовой. Родителей тоже понять можно: у Федченко частная лавочка, если есть возможность хотя-бы частично компенсировать затраты за счет государства, то почему бы и не?
Ну назовите перспективных. В чем вопрос?
Вот у Булычевой постоянно забирают. Всем известно. А у Федченко кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий