Илья Авербух: «В шоу Кондратюк исполнил огромное количество тройных, четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях»
Илья Авербух заявил, что участие в шоу поможет Марку Кондратюку на соревнованиях.
Кондратюк выступает в шоу Авербуха «Кармен», которое проходит 5-6 ноября в Санкт-Петербурге.
«Марк в шоу катает дуэтный номер с Женей Медведевой. Он остается действующим спортсменом, поэтому мы максимально его берегли.
Подготовка Марка к турнирам продолжается. В шоу он исполнил огромное количество тройных и четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях. Зрительские аплодисменты дают силы спортсмену.
Мы надеемся, что на следующем этапе Гран‑при Марк будет кататься лучше», – сказал хореограф и продюсер.
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