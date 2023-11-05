Илья Авербух: «В шоу Кондратюк исполнил огромное количество тройных, четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях»

Илья Авербух заявил, что участие в шоу поможет Марку Кондратюку на соревнованиях.

выступает в шоу «Кармен», которое проходит 5-6 ноября в Санкт-Петербурге.

«Марк в шоу катает дуэтный номер с Женей Медведевой. Он остается действующим спортсменом, поэтому мы максимально его берегли.

Подготовка Марка к турнирам продолжается. В шоу он исполнил огромное количество тройных и четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях. Зрительские аплодисменты дают силы спортсмену.

Мы надеемся, что на следующем этапе Гран‑при Марк будет кататься лучше», – сказал хореограф и продюсер.