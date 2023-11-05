Илья Авербух: «В шоу Кондратюк исполнил огромное количество тройных, четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что участие в шоу поможет Марку Кондратюку на соревнованиях.

Кондратюк выступает в шоу Авербуха «Кармен», которое проходит 5-6 ноября в Санкт-Петербурге. 

«Марк в шоу катает дуэтный номер с Женей Медведевой. Он остается действующим спортсменом, поэтому мы максимально его берегли.

Подготовка Марка к турнирам продолжается. В шоу он исполнил огромное количество тройных и четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях. Зрительские аплодисменты дают силы спортсмену.

Мы надеемся, что на следующем этапе Гран‑при Марк будет кататься лучше», – сказал хореограф и продюсер.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Прыгать в шоу и прыгать на тренировках и катать программы оттачивая их и шлифуя, это две большие разницы...
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алена Иванова
Смотрю на международные соревнования и понимаю что наши парни там и не были бы в призах. А наши ещё и нормально не могут подготовиться чтобы не позорно откатать на мордовских узорах. Федерации вообще пофиг что-ли. Могли бы все эти вопросы с шоу решить. Не можешь нормально выступать на соревнованиях, фиг тебе а не шоу. Тем более в сборной.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Романова
Конечно работа дуэтом очень поможет Кондратюку на соревнованиях.А спинку можно и в больничке подлечить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Специалистам, конечно, виднее, но кажется, нет ничего хорошего в том, чтобы выпадать из тренировочного процесса. Даже на несколько дней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Helbel
Как шоу помогают Марку на соревнованиях все уже увидели. И на ЧР, и на 2 этапе ГПР 2023. И на ФГПР бронза была подарком ФФККР за заслуги перед Отечеством.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий