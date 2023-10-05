Finlandia Trophy. Мемола, Сато, Леванди, Бричги, Селевко выступят с короткими программами

Теги результаты Finlandia Trophy сборная США сборная Японии сборная Швейцарии сборная Южной Кореи сборная Германии сборная Италии сборная Финляндии мужское катание сборная Швеции сборная Эстонии Чха Ен Хен Шун Сато Михаил Селевко Никита Старостин Као Миура Лукас Бричги Макар Сунцев Арлет Леванди Андреас Нордебак Николай Мемола Лиам Капейкис Фигурное катание

6 октября фигуристы выступят с короткими программами на турнире Finlandia Trophy.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15.10 по московскому времени.

Первая разминка

1. Макар Сунцев (Финляндия) 

2. Никита Старостин (Германия)

Вторая разминка

5. Арлет Леванди (Эстония)

6. Александр Селевко (Эстония)

8. Шун Сато (Япония)

9. Андреас Нордебак (Швеция)

Третья разминка

10. Чха Ен Хен (Южная Корея)

14. Лукас Бричги (Швейцария)

Четвертая разминка

15. Као Миура (Япония)

16. Николай Мемола (Италия)

17. Михаил Селевко (Эстония)

19. Лиам Капейкис (США)

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