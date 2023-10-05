Finlandia Trophy. Мемола, Сато, Леванди, Бричги, Селевко выступят с короткими программами
6 октября фигуристы выступят с короткими программами на турнире Finlandia Trophy.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15.10 по московскому времени.
Первая разминка
1. Макар Сунцев (Финляндия)
2. Никита Старостин (Германия)
Вторая разминка
5. Арлет Леванди (Эстония)
6. Александр Селевко (Эстония)
8. Шун Сато (Япония)
9. Андреас Нордебак (Швеция)
Третья разминка
10. Чха Ен Хен (Южная Корея)
14. Лукас Бричги (Швейцария)
Четвертая разминка
15. Као Миура (Япония)
16. Николай Мемола (Италия)
17. Михаил Селевко (Эстония)
19. Лиам Капейкис (США)
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