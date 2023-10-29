Хромых о прокате произвольной: «Начала придумывать себе что-то, вспоминать старые ошибки. В результате пошла и на голову приземлилась»

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Майя Хромых заявила, что ей не хватило концентрации на концовку произвольной.

Фигуристка заняла пятое место на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

Прошлый сезон Хромых полностью пропустила из-за травмы, она не выступала на соревнованиях с марта 2022 года. 

«Ехала нормально, но не хватило концентрации на концовку. Начала придумывать себе что-то, вспоминать свои старые ошибки... В результате пошла и на голову приземлилась.

Но что мне плакать, что ли теперь? Плачу я в номере. Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь. Хорошо, что не сижу дома, а выступаю», – сказала фигуристка. 

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

26 комментариев

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Mion
Молодец! Правильный настрой. Если хочется выступать - надо это делать. Скорее всего этот сезон будет мимо подиумов, но без практики невозможно улучшаться. Пример Ани Фроловой вполне вдохновляющий.
+30
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+30
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Ostinato
Ответ Бене Гессерит
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Ну всех уведите из спорта. Травмы получают все. Ревут периодически тоже все. И медали каких-либо стартов получит ничтожное меньшинство. И что теперь? Не заниматься тем, чем хочется? Только потому что так кто-то там в интернете считает?
+17
-2
+15
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Anna
Надо над физикой поработать, чтобы хватало сил на вторую половину и перестать волноваться (легко сказать), а так для первого старта молодец. Зреложенскому дорогу ✊
+12
0
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Юлия Ягунова
Выступай Майя и побольше заявляйся на другие турниры, не стыдно падать, стыдно, что-то высиживать, опасаясь ошибок и посрамить штаб..
+12
-1
+11
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Serfer13
Майю надо видеть вживую, у нее очень стильное и выразительное катание! Да, сейчас не хватает физики и уверенности в себе, но это начало сезона! Ситуация для возвращения вполне подходит, настрой - верный.
+5
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Лиза Михайлова
Майя, спасибо, что осталась в фигурном катании. Такая красавица, расцвела, похорошела!

Прыжки есть, вращения есть, программы классные. Есть всё, что нужно, чтобы выступать хорошо, только нужно набирать по чуть-чуть с каждым днём, чтобы становиться лучше. А волшебства не бывает, никто, даже олимпийские чемпионы не смогут вот так сразу выдать идеальные прокаты после долгого простоя.

"Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь." - отличный настрой, так держать!!!
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imaxim
Ответ Ostinato
Ну всех уведите из спорта. Травмы получают все. Ревут периодически тоже все. И медали каких-либо стартов получит ничтожное меньшинство. И что теперь? Не заниматься тем, чем хочется? Только потому что так кто-то там в интернете считает?
Туктамышеву вы например активно выпроваживали комментариями, прям ждали когда это наконец случится
+7
-4
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ФигВам
Ответ Юлия Ягунова
Выступай Майя и побольше заявляйся на другие турниры, не стыдно падать, стыдно, что-то высиживать, опасаясь ошибок и посрамить штаб..
Верю, что все у Майи получится. Она понимает, в чем суть ее проблем, это самое главное. Удачи!
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bolelschiza
Майе желаю приборести стабильность и без ошибок выкатывать свои программы, они у нее интересные.
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Татьяна Семёновна
Старание, терпение и труд до пьедестала доведут!
Еще только начало сезона. Усердно тренируйся, выступай и, ни в коем случае, не вспоминай старые ошибки. Сама сегодня убедилась, что эти воспоминания пользы не принесли. Майе мое уважение за проявленную силу воли, за желание вернуться на лед! А результаты будут. Попозже, но будут! И зависит это только от самой спортсменки.
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AllaS
Майе обрести уверенности и чистых прокатов в сезоне
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Лиза Михайлова
У Майи большой прогресс относительно контрольных прокатов. И это здорово. Акцентируй внимание не на сегодняшних ошибках, а на прогрессе относительно самой себя, потому что прогресс есть. За 2 месяца проделана огромная работа.

А в идеальную форму никто не может за пару месяцев войти, хорошо хоть здоровье позволяет выступать. Это уже радует, потому что многие просто не могут. Та же Канышева выучила четверной тулуп, и полностью пропала, потому что здоровье сказало - нет!

Маленькими шажками к конкретным целям, небольшим, но ценным для тебя, и всё получится!
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tull
Ответ Anna Morgan
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Вы прям рады
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Анастасия Прудникова
Майе надо набирать соревновательную ыорму. Прокаты с грубыми ошибками.
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Капитан Немо
Да, Майя, сдаться всегда легче, чем продолжать бороться. Ты всё правильно делаешь. Молодец, что не опустила руки и не отчаялась. Всё получится!
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Бене Гессерит
Ответ Ostinato
Ну всех уведите из спорта. Травмы получают все. Ревут периодически тоже все. И медали каких-либо стартов получит ничтожное меньшинство. И что теперь? Не заниматься тем, чем хочется? Только потому что так кто-то там в интернете считает?
Причём здесь все? Речь про то, что конкретно эта после травмы не тянет, это всем очевидно
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Капитан Немо
Ответ imaxim
Туктамышеву вы например активно выпроваживали комментариями, прям ждали когда это наконец случится
Туктик и Майя - бойцы, которые не сдались после трудностей и травм.
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Капитан Немо
Ответ Anna Morgan
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Конкретно Майя - нет.
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Капитан Немо
Ответ tanygavr
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Ну что за логика? Тогда вообще лучше на лёд не выходить никогда, ведь там падения и ошибки неизбежны. Только позориться перед всеми, так? Лучше дома на диване сидеть.
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