Хромых о прокате произвольной: «Начала придумывать себе что-то, вспоминать старые ошибки. В результате пошла и на голову приземлилась»
Майя Хромых заявила, что ей не хватило концентрации на концовку произвольной.
Фигуристка заняла пятое место на этапе серии Гран-при России в Красноярске.
Прошлый сезон Хромых полностью пропустила из-за травмы, она не выступала на соревнованиях с марта 2022 года.
«Ехала нормально, но не хватило концентрации на концовку. Начала придумывать себе что-то, вспоминать свои старые ошибки... В результате пошла и на голову приземлилась.
Но что мне плакать, что ли теперь? Плачу я в номере. Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь. Хорошо, что не сижу дома, а выступаю», – сказала фигуристка.
Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?
Прыжки есть, вращения есть, программы классные. Есть всё, что нужно, чтобы выступать хорошо, только нужно набирать по чуть-чуть с каждым днём, чтобы становиться лучше. А волшебства не бывает, никто, даже олимпийские чемпионы не смогут вот так сразу выдать идеальные прокаты после долгого простоя.
"Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь." - отличный настрой, так держать!!!
Еще только начало сезона. Усердно тренируйся, выступай и, ни в коем случае, не вспоминай старые ошибки. Сама сегодня убедилась, что эти воспоминания пользы не принесли. Майе мое уважение за проявленную силу воли, за желание вернуться на лед! А результаты будут. Попозже, но будут! И зависит это только от самой спортсменки.
А в идеальную форму никто не может за пару месяцев войти, хорошо хоть здоровье позволяет выступать. Это уже радует, потому что многие просто не могут. Та же Канышева выучила четверной тулуп, и полностью пропала, потому что здоровье сказало - нет!
Маленькими шажками к конкретным целям, небольшим, но ценным для тебя, и всё получится!