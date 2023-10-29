Хромых о прокате произвольной: «Начала придумывать себе что-то, вспоминать старые ошибки. В результате пошла и на голову приземлилась»

Майя Хромых заявила, что ей не хватило концентрации на концовку произвольной.

Фигуристка заняла пятое место на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

Прошлый сезон Хромых полностью пропустила из-за травмы, она не выступала на соревнованиях с марта 2022 года.

«Ехала нормально, но не хватило концентрации на концовку. Начала придумывать себе что-то, вспоминать свои старые ошибки... В результате пошла и на голову приземлилась.

Но что мне плакать, что ли теперь? Плачу я в номере. Я рада что я здесь сегодня, пусть я падаю, пусть корячусь, но я здесь. Хорошо, что не сижу дома, а выступаю», – сказала фигуристка.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?