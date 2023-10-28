Железняков о высказываниях Косторной про судейство: «Она поняла, что вспылила и взяла свои слова назад. Значит, взрослеет и становится более мудрой»

Хореограф группы Тутберидзе высказался о критике Косторной в адрес судей.

в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Омске. Фигуристка раскритиковала судейство в интервью после проката произвольной программы.

– Честно говоря, не особо понял, чем осталась недовольна Алена в Омске. Каждый должен на себя взглянуть со стороны. Эти оценки значат, что где‑то что‑то не получилось, где‑то не доработали. Проблем‑то в паре много, это еще сырая пара.

Алена и Георгий только начали кататься вместе, сейчас ожидать от их пары чего‑то сверхъестественного не стоит. Многие пары скатываются годами. Годами! Это тяжелый труд. В одиночном катании в этом плане проще, в парном катании люди друг за друга несут ответственность.

Удивляться оценкам с их стороны не очень правильно. Завоюйте какое‑то имя, разберите техники, делайте правильно элементы, а потом будут и результаты. Ну, а люди выходят чуть ли не на первый старт в сезоне, и они говорят о каком‑то неправильном судействе... Да еще и вслух!

Считаю это в корне неправильным. Подайте тогда протест, но когда вы заявляете, что вот мы такие гении, образно говоря, а судьи плохие – это совсем никуда не годится. Так нельзя.

– Алена спустя несколько дней признала, что позволила себе лишние высказывания в адрес судей.

– Алена – эмоциональная девчонка. Я же тоже эмоциональный, могу сказать лишнего. Просто она поняла, что вспылила и, скажем так, взяла свои слова назад. Люди должны признавать свои ошибки и уметь это делать. Правильно! Значит, взрослеет и становится более мудрой. Понимает, что была не права. Алена – молодец, не каждый может признать то, что не прав.

– Сегодня Елена Чайковская заявила, что не понимает, почему Алене и ее высказываниям уделяется столько времени. Вы понимаете, почему этому уделяют столько внимания?

– Алена не самая последняя личность в фигурном катании, достаточно яркая. Конечно, ее имя на слуху. СМИ и все остальные всегда будут цепляться за ее слова.

Ничего удивительного в том, что эта история настолько вышла, нет. Бывают истории, когда все притягивают за уши, но и сами публичные люди должны думать, что говорят, когда и где. Но СМИ всегда следят за публичными людьми, – сказал .

Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру