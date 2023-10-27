Чайковская о фигуристах, завершающих карьеру: «Они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Я бы не возвращала их как тренер»
Елена Чайковская высказалась о завершении карьеры известных фигуристов.
«У меня много многократных чемпионов завершали карьеры. То, что происходит сейчас с нашими чемпионами последних лет,— это абсолютно нормальный и естественный процесс.
Вы поймите, что они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Это мнение подкреплено моим многолетним опытом. Им откровенно тяжело, но главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. И бывает такое, что организм банально не выдерживает.
Я бы не возвращала их как тренер. От меня многие уходили, понимая, что есть предел человеческих возможностей. Тем более они уже все показали и выиграли все этапы в карьере, от нашего внутреннего вплоть до Олимпийских Игр. И теперь поняли, что опять проходить вновь весь этот сложный путь на четыре года уже для них практически невозможно.
Так что это вполне естественный уход был и будет, так что можно сказать ребятам только спасибо. У них были творческие находки, были неприятности во время выступлений, с которыми они смогли справиться. Можно только порадоваться, что мы были всему этому живыми свидетелями», — сказала Чайковская.
Как это мерзко, спортсменами играют как пешками. Выпроваживают, как только стали не нужны, и еще в спину плюют вместо благодарности. И подсовывают новых "звёзд", кривых-косых назначенцев с нарисованными баллами, взявшимися из воздуха.
В этом году кто у нас есть 17+ лет? Аня Фролова и все.
А учитывая что она ни разу не прокатала чисто и КП, и ПП, даже на визуально чистый прокат ставку делать не приходится.
Но относительно самой себя хотя бы годов 2019-2022, просела сильно. Смена поколений в этот раз проходит сложно. ТЩК в свое время смели Загитову сильно раньше времени, а сейчас Петросян и Акатьева на роль локомотивов не тянут пока. ЧР, на котором первая десятка набирает справедливые, а не нарисованные 200 плюс, остался в прошлом(
В танцах местечковые разборки новоделов в действии. Возможно, им и к лучшему вариться пока в своем котле. У парней такое имхо на пользу пошло, они прям подстегивают друг друга
А вот где цветник, так это пары) Косторную потроллить хочется, вечно она в самый конкурентный вид попадает. Там даже за место на ЧР будет битва.
МГ, КК от Москвиной,
БК, МЕ от бригады Хрустального
ХК от Доброскокова
АБ, ЧЯ, ОГ от Слюсаренко,
БП от Жовнирского, (неплохие еще у них ГЧ)
КуКу, СХ от Рослякова
АР от Климова
Эх, как же жаль, что без международных стартов.
Надеюсь, явление временное. Всему есть конец, верю, что и бан закончится, и что мотивация появится