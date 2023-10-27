Чайковская о фигуристах, завершающих карьеру: «Они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Я бы не возвращала их как тренер»

Теги Елена Чайковская сборная России Спорт-Экспресс Фигурное катание

Елена Чайковская высказалась о завершении карьеры известных фигуристов.

«У меня много многократных чемпионов завершали карьеры. То, что происходит сейчас с нашими чемпионами последних лет,— это абсолютно нормальный и естественный процесс.

Вы поймите, что они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Это мнение подкреплено моим многолетним опытом. Им откровенно тяжело, но главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. И бывает такое, что организм банально не выдерживает.

Я бы не возвращала их как тренер. От меня многие уходили, понимая, что есть предел человеческих возможностей. Тем более они уже все показали и выиграли все этапы в карьере, от нашего внутреннего вплоть до Олимпийских Игр. И теперь поняли, что опять проходить вновь весь этот сложный путь на четыре года уже для них практически невозможно.

Так что это вполне естественный уход был и будет, так что можно сказать ребятам только спасибо. У них были творческие находки, были неприятности во время выступлений, с которыми они смогли справиться. Можно только порадоваться, что мы были всему этому живыми свидетелями», — сказала Чайковская.

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74 комментария

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Anna
С кем они не могут соревноваться на равных? За 2 прошедших этапа никто ничего выдающегося не показал, и вряд ли покажет на третьем.
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Anna
Вообще неприятно, что в Федерации сидят настолько безразличные люди, никакой не то что поддержки нет, но ещё и рады побыстрее выпроводить на пенсию и плюнуть в спину. Неудивительно, что на ОИ спортсменам даже не посчитали нужным сообщить состав на командник заранее, не барское это дело
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Светлана Романова
Ответ Anna Morgan
Ну, так зачем вы держите фигуристов, отпускайте без прернов. Особенно тех, у которых медалей нет и те, кто уже "старый" по вашему мнению. Эээ то первое , а второе. Почему вообще вопрос стоит держать или не держать человека в спорте? Если ты хочешь и может , то почему не кататься и конкурировать. Но тут важно объективное оценивание. А не как делаете вы: появилась. Новая допуьертатная Попрыгунья, вы под нее всех, без относительно ее проката и умений.
Появился новый корявый Кондратюк и можно Коляду досрочно на пенсию отправить,отстранив под надуманными предлогами от ЧЕ и ОИ.
+41
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+35
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Anna Morgan
Ну, так зачем вы держите фигуристов, отпускайте без прернов. Особенно тех, у которых медалей нет и те, кто уже "старый" по вашему мнению. Эээ то первое , а второе. Почему вообще вопрос стоит держать или не держать человека в спорте? Если ты хочешь и может , то почему не кататься и конкурировать. Но тут важно объективное оценивание. А не как делаете вы: появилась. Новая допуьертатная Попрыгунья, вы под нее всех, без относительно ее проката и умений.
+37
-4
+33
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Carg0
Откуда она может знать, что они уже все показали.
Как это мерзко, спортсменами играют как пешками. Выпроваживают, как только стали не нужны, и еще в спину плюют вместо благодарности. И подсовывают новых "звёзд", кривых-косых назначенцев с нарисованными баллами, взявшимися из воздуха.
+40
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KaSandra
Ответ Светлана Романова
Появился новый корявый Кондратюк и можно Коляду досрочно на пенсию отправить,отстранив под надуманными предлогами от ЧЕ и ОИ.
Я до сих пор в шоке от того, как поступили с Мишей! Как можно было Мишу Коляду с его эталонными прыжками, вращениями, прекрасным скольжением, музыкального, с прекрасными программами предпочесть корявому Кондратюку! Фигурист с совершенно антиэстетичным катанием! У него ни прыжков, ни вращений нормальных нет! Корявые вытащенные прыжки, корявые вращения!Носится по люду вприсядку! Но зато из правильного клуба ЦСКА, которому очень хотелось протолкнуть своего фигуриста на ЧЕ и ОИ! Вот начали нарисовать ему заоблачные баллы и компоненты, совершенно незаслуженные!
+35
-3
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Anna
Ответ Delirium
Забавное мнение, учитывая что та же Петросян даже с теми прокатами, что показала, выиграла бы и ЧЕ и ЧМ.
Ту же Петросян можно обходить с чистыми тройными
+38
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Delirium
Ответ Светлана Романова
А куда собственно говоря возвращаться,на Скейт Сызрань.И чем Чайковской помешают возвратившиеся спортсмены на Мордовских узорах.Наоборот зрители билеты лучше покупать будут.От Чайковской спортсмены уходили в прошлом веке,конечно ее мнение для нас очень ценно.
Я вот никак не пойму вот этого пренебрежения. Чем "Скей Сызрань", которые у нас проходят на отличных аренах, хуже прокатов этапов исушного гранпри, которые в ЕС проходят иногда на надувных катках, и в прочих сараях? Да, международной славы на внутренних стартах не сыскать, но по организации соревнований только Япония, пожалуй, может соперничать.
+38
-13
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vanessa2021
Чайковская забыла , что возраст подняли до 17 лет. А как раз к 17-18 годам наше "новое поколение" заканчивает. А многие и до 17 лет не доживают в фк.

В этом году кто у нас есть 17+ лет? Аня Фролова и все.
+20
-1
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Светлана Романова
А куда собственно говоря возвращаться,на Скейт Сызрань.И чем Чайковской помешают возвратившиеся спортсмены на Мордовских узорах.Наоборот зрители билеты лучше покупать будут.От Чайковской спортсмены уходили в прошлом веке,конечно ее мнение для нас очень ценно.
+28
-10
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Оле-Лукойе
Ответ Delirium
Я вот никак не пойму вот этого пренебрежения. Чем "Скей Сызрань", которые у нас проходят на отличных аренах, хуже прокатов этапов исушного гранпри, которые в ЕС проходят иногда на надувных катках, и в прочих сараях? Да, международной славы на внутренних стартах не сыскать, но по организации соревнований только Япония, пожалуй, может соперничать.
Дело не в этом. Просто для фигуристов, которые побывали на ЧЕ, ЧМ, ОИ, Скейт Сызрань будет неинтересна. Не тот уровень. Но Федерация не может это признать, иначе придется признать, что лидеры прошлых сезонов ушли из-за отсутствия международных стартов, поэтому сейчас и кричат, что там народу меньше, что ушли они из-за конкуренции и все такое.
+20
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AlenaElena28@mail.ru
Если человеку 25-35 лет и он уходит по причине указанной выше это нормально , а если 16-17 и надо завершать звучит жутко....
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Татьяна Семёновна
Ответ Белла
Интересно сколько у неё было Олимпийских чемпионов, которые выиграла все, это она о чем, на моей памяти у неё была только бутырская, которая каталась до 28 лет и довольно успешно
Пахомова-Горшков - 1976г.; Линичук-Карпоносов - 1980г. Первые в мире ЧОИ в танцах! Бутырская - первая в истории СССР и России чемпионка мира 1999 года. В.Ковалев - двухкратный ЧМ - тоже ученик Чайковской. Это самые известные!
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russalka
Ответ Delirium
Забавное мнение, учитывая что та же Петросян даже с теми прокатами, что показала, выиграла бы и ЧЕ и ЧМ.
Ага, ну прям-таки и ЧЕ, и ЧМ))) Особенно с ошибками в КП. Никто бы ей 70 баллов не поставил, как на внутренних стартах. А ПП у неё получается через раз. Если б на ЧМ она стартовала в ПП с условного 5-6-го места, а в ПП ей справедливо бы поставили баллов 145 - никаких побед бы не было.
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Светлана Романова
Ответ KaSandra
Я до сих пор в шоке от того, как поступили с Мишей! Как можно было Мишу Коляду с его эталонными прыжками, вращениями, прекрасным скольжением, музыкального, с прекрасными программами предпочесть корявому Кондратюку! Фигурист с совершенно антиэстетичным катанием! У него ни прыжков, ни вращений нормальных нет! Корявые вытащенные прыжки, корявые вращения!Носится по люду вприсядку! Но зато из правильного клуба ЦСКА, которому очень хотелось протолкнуть своего фигуриста на ЧЕ и ОИ! Вот начали нарисовать ему заоблачные баллы и компоненты, совершенно незаслуженные!
Чайковская своих Пахомову и Горшкова досрочно на пенсию не выпроваживала,дала возможность после серьезной болезни Горшкова на Олимпиаду съездить,хотя молодая танцевальная пара Моисеева и Миненков им на пятки наступала,став ЧМ в 1975 году,за год до ОИ.А судьбами чужих талантливых спортсменов,а именно Миши Коляды ,можно так бездарно разбрасываться.
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Екатерина Пчелина
А потом требуют долгих, зрело-женских карьер!
+15
-2
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Jessi
Ответ Delirium
Забавное мнение, учитывая что та же Петросян даже с теми прокатами, что показала, выиграла бы и ЧЕ и ЧМ.
Не обманывайтесь. Никто Петросян на международных соревнованиях не поставит на пьедестал. Отметят и ребра, и флутц, и недокруты. Получит низкие компоненты за юниорское катание.
А учитывая что она ни разу не прокатала чисто и КП, и ПП, даже на визуально чистый прокат ставку делать не приходится.
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Алеся Ткаченко
Конечно,Саша Аня ,Лиза ТМ ушли потому что соревноваться с молодым поколением не могут,а не потому что российские фигуристы в бане сидят)
+14
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imaxim
Ответ Светлана Романова
Появился новый корявый Кондратюк и можно Коляду досрочно на пенсию отправить,отстранив под надуманными предлогами от ЧЕ и ОИ.
Причём я уверен, что если бы для нас было бы ЧМ-22, то опять начали бы Коляду уговаривать выступить, ради квот. Одновременно пиная
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Vendetta4111323
Женская одиночка вроде и не так чтобы совсем завяла, относительно мирового фк так точно нет
Но относительно самой себя хотя бы годов 2019-2022, просела сильно. Смена поколений в этот раз проходит сложно. ТЩК в свое время смели Загитову сильно раньше времени, а сейчас Петросян и Акатьева на роль локомотивов не тянут пока. ЧР, на котором первая десятка набирает справедливые, а не нарисованные 200 плюс, остался в прошлом(

В танцах местечковые разборки новоделов в действии. Возможно, им и к лучшему вариться пока в своем котле. У парней такое имхо на пользу пошло, они прям подстегивают друг друга

А вот где цветник, так это пары) Косторную потроллить хочется, вечно она в самый конкурентный вид попадает. Там даже за место на ЧР будет битва.
МГ, КК от Москвиной,
БК, МЕ от бригады Хрустального
ХК от Доброскокова
АБ, ЧЯ, ОГ от Слюсаренко,
БП от Жовнирского, (неплохие еще у них ГЧ)
КуКу, СХ от Рослякова
АР от Климова

Эх, как же жаль, что без международных стартов.
Надеюсь, явление временное. Всему есть конец, верю, что и бан закончится, и что мотивация появится
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russalka
Ответ Jessi
Не обманывайтесь. Никто Петросян на международных соревнованиях не поставит на пьедестал. Отметят и ребра, и флутц, и недокруты. Получит низкие компоненты за юниорское катание. А учитывая что она ни разу не прокатала чисто и КП, и ПП, даже на визуально чистый прокат ставку делать не приходится.
Не ломайте людям психику) Для них Петросян - это богиня компонентов.
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И это все о нем
Уходят потому наша федерация не умеет ценить спортсменов и часто сама выдавливает их спорта ,как это делается мы имели возможность наблюдать на примере Загитовой ,тренер сделала ставку на новое поколение и боялась ,что Алина будет мешать,сразу подключили судей и не только на внутренних стартах ,но и на международных ,Лакерник не даст соврать ,тренер не уделяет внимание,хочешь кататься тренируйся сама,всегда обидно за спортсменов ,которыми крутят и вертят как хотят ,используют ,а потом выбрасывают ,а фкбомонд дружно поддерживает ,вот такие старшие тренеры и способствуют тому ,что многие спотсмены не могут себя реализовать в полной мере даже при длительной карьере ,пример Туктамышева, неприятно наблюдать за всеми манипуляциями чиновников, только спортсмены и удерживают ,чтобы не перестать следить за фк.
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Ирина С
Не согласна с выводами Чайковской. Думаю, девушки уходят совсем не поэтому. Они вполне могли бы на равных выступать на мировой арене, потому что "молодому поколению" хода туда не будет до 17 лет, но... мировой арены нет. Именно поэтому девушки и уходят. Опять же, если выходить во взрослые в 17, а не в 15, то почему Чайковская считает, что конкуренция будет не на равных?
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KaSandra
Ответ imaxim
Причём я уверен, что если бы для нас было бы ЧМ-22, то опять начали бы Коляду уговаривать выступить, ради квот. Одновременно пиная
Так этого никто и не скрывал! В Федре так и говорили, что на ЧМ-22 поедет Коляда! Они же понимали, что не Кондратюк, не Семененко квоты не подтвердят! Они тогда еще не знали, что наших забанят!
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Светлана Романова
Ответ imaxim
Причём я уверен, что если бы для нас было бы ЧМ-22, то опять начали бы Коляду уговаривать выступить, ради квот. Одновременно пиная
Конечно,нам бы втюхивали,что Миша очень опытный фигурист и за квоты в огонь и воду пойдет.А что пинают, так это от большой любви и восхищения его талантом.
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