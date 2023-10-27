Елена Чайковская высказалась о завершении карьеры известных фигуристов.

«У меня много многократных чемпионов завершали карьеры. То, что происходит сейчас с нашими чемпионами последних лет,— это абсолютно нормальный и естественный процесс.

Вы поймите, что они не могут соревноваться на равных с новым поколением. Это мнение подкреплено моим многолетним опытом. Им откровенно тяжело, но главное, что они смогли понять свой организм, собственные возможности. И бывает такое, что организм банально не выдерживает.

Я бы не возвращала их как тренер. От меня многие уходили, понимая, что есть предел человеческих возможностей. Тем более они уже все показали и выиграли все этапы в карьере, от нашего внутреннего вплоть до Олимпийских Игр. И теперь поняли, что опять проходить вновь весь этот сложный путь на четыре года уже для них практически невозможно.

Так что это вполне естественный уход был и будет, так что можно сказать ребятам только спасибо. У них были творческие находки, были неприятности во время выступлений, с которыми они смогли справиться. Можно только порадоваться, что мы были всему этому живыми свидетелями», — сказала .