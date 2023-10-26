Хореограф Навиславская о Ветлугине: «Всегда казалось, что Матвея недооценивают. Было удивительно, почему у него такие низкие места»
Хореограф Елизавета Навиславская считает, что Матвея Ветлугина недооценивали.
– Как вам победные прокаты Матвея в Омске? Все ли удалось передать, что закладывала в него команда?
– Ему вообще всегда все удается передавать. Мне его практически не за что ругать.
Если с кем-то идет речь о том, что нет выразительности, пустые глаза, то с Матвеем разговор другой: «Мотя, спокойнее, темперамент внутри». Он же фонтанирующий. «Вот здесь элегантнее». У него обратная ситуация, его надо немножко «причесывать».
Я совсем чуть-чуть прикасалась к его программам, вся работа шла где-то рядом. Я говорила ему: «Ты понимаешь, что внутренний текст: «Я увидел, обнял» – это не текст. «Я хочу удержать, она уходит» – вот это внутренний текст».
Не действия, а ощущения. И он это осмыслял. Сейчас осмыслил на первое место.
Для меня даже в том сезоне было удивительно, почему у Моти такие низкие места. Мне всегда казалось, что его недооценивают, потому что я же сужу не по прыжкам, а по другим критериям.
Я все время смотрела на его музыкальность, выразительность, содержательность, и мне хотелось кричать: «Что ж вы все смотрите мимо?» Сейчас, когда он на первой ступеньке, так и должно быть, – сказала Навиславская.
Последние оценки меня Матвея меня оч неприятно поразили, хотя я за него болела. Переигрывает парниша.
Рисовать 9,25 и 9,50 за такой прокат было непозволительно. Украли первое место у Ерохова.(
На крайнем соревновании получилась победа с душком у него..
Мне например крайне мало внимания СМИ к Глинке и другим давно работающим хореографам.
кодекс видимо писали для того чтобы им кое-где подтираться.
Судейство ФК должны разобрать специалисты, ибо то, что сейчас происходит, это полный треш, непрофессионализм и откровенные договорённости. Но все возмущения на эту тему уходят как вода в песок, всё мимо федерации.
недовольство оценками имеет место быть но то как это преподносится-со скандалами, истериками-это ненормально.
взять прошлогоднюю историю Плющенко-и чего долбился? разобрали на гифках все прыжки Титовой-а там ей еще и не все недокруты поставили.
Косторная "я хорошо катаюсь, почему плохие оценки"-пара впервые в жизни вышла на старт, а уже вынь да положь.
Навиславская тоже "не понимает"-она не видит разве что Матвей катается не стабильно, часто прыжки валит?
зачем мутить воду?
ну скользит, ну да. ну - условно - выразительный. но он же не в танцах выступает.
каких вам ещё грибов-то?
А по поводу судейства, кмк, надо писать официальный запрос в ФФККР.
Ну скажем -Лизе-не нужны такого плана хорео как Авер и Новиславская-ей нужны-Крылова!!!-она донесет до Лизы НАКОНЕЦ красоту движения и передачу образа, Железняков-он хоть парень и прямолинейный но талант от Боженьки, Глейх-вот кто нужны были Лизе.Эх,очень -очень жаль,то расстрачивается драгоценное время с такими новиславскими.