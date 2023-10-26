Хореограф Навиславская о Ветлугине: «Всегда казалось, что Матвея недооценивают. Было удивительно, почему у него такие низкие места»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Елизавета Навиславская Фигурное катание

Хореограф Елизавета Навиславская считает, что Матвея Ветлугина недооценивали.

– Как вам победные прокаты Матвея в Омске? Все ли удалось передать, что закладывала в него команда?

– Ему вообще всегда все удается передавать. Мне его практически не за что ругать.

Если с кем-то идет речь о том, что нет выразительности, пустые глаза, то с Матвеем разговор другой: «Мотя, спокойнее, темперамент внутри». Он же фонтанирующий. «Вот здесь элегантнее». У него обратная ситуация, его надо немножко «причесывать».

Я совсем чуть-чуть прикасалась к его программам, вся работа шла где-то рядом. Я говорила ему: «Ты понимаешь, что внутренний текст: «Я увидел, обнял» – это не текст. «Я хочу удержать, она уходит» – вот это внутренний текст».

Не действия, а ощущения. И он это осмыслял. Сейчас осмыслил на первое место.

Для меня даже в том сезоне было удивительно, почему у Моти такие низкие места. Мне всегда казалось, что его недооценивают, потому что я же сужу не по прыжкам, а по другим критериям.

Я все время смотрела на его музыкальность, выразительность, содержательность, и мне хотелось кричать: «Что ж вы все смотрите мимо?» Сейчас, когда он на первой ступеньке, так и должно быть, – сказала Навиславская.

26 комментариев

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Белла
Человек с одним квадом который получается по праздникам, катается как пародия на Плющенко, сильно переигрывает, рядом с колядой совсем смешно смотрится, его и недооценивают, с двойными прыжками обошёл ерохова с тремя, квадами, у нас судьи хорошие математики, сколько надо для первого места столько и нарисуют, 92 за такой прокат издевательство над алиевым, колядой
+40
-12
+28
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Ирина Ларина
Ну, зато теперь подняли до небес((
Последние оценки меня Матвея меня оч неприятно поразили, хотя я за него болела. Переигрывает парниша.
Рисовать 9,25 и 9,50 за такой прокат было непозволительно. Украли первое место у Ерохова.(
+25
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+24
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Недооценивают? Мне нравится Ветлугин, но у него по современным меркам довольно простенький контент и он его прыгает не стабильно и далеко не на выдающемся качестве исполнения
На крайнем соревновании получилась победа с душком у него..
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Светлана М
Матвей очень выразительный, артистичный фигурист. Технику усилить бы ему.
+18
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missis-Zima
Ответ Carg0
Изнутри у него ничего не идет. Поэтому абсолютно не трогает такой артистизм. Просто изображает и любуется собой.
Полный бред.Матвей именно такой,как его хореограф описала.С внутренним текстом ,очень выразительный.
+23
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olvl
Много ошибается Матвей, редко удаются квады, видимо, поэтому. У нас много мультиквадистов, есть и артистичные парни, которые тоже часто не на пьедестале.
+15
-1
+14
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Алеся Ткаченко
Артистизма Матвею хватает.А вот с физикой дела обстоят не очень,поэтому он не на первых местах
+15
-1
+14
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Olga Krayz
Желаю Матвею кататься так, чтобы ни один судья не смог занизить ему оценку
+13
0
+13
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Lennuci
Это не он, a его "осмыслили" на первое место с набором всех тулупов, кроме 1Т, и тройными.
+16
-5
+11
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Лакс
Этой пришлой дамы становится многовато, и она еще стала совмещать работу хореографа с пиаром тех, с кем работает.
Мне например крайне мало внимания СМИ к Глинке и другим давно работающим хореографам.
+13
-2
+11
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Carg0
Изнутри у него ничего не идет. Поэтому абсолютно не трогает такой артистизм. Просто изображает и любуется собой.
+23
-13
+10
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Katerina Sunny
Матвею надо прыгать квады, и не один, когда другие прыгают больше одного.
+10
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Позер и нарцисс. Переигрывает и косит под Плющенко со страшной силой. Но тот был собой, а этот-нет.
+21
-11
+10
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Рябиновые бусы
что за мода пошла критиковать судей? Мишина начала "Лутфулина плохо оценивают", Косторная продолжила. теперь хореограф?
кодекс видимо писали для того чтобы им кое-где подтираться.
+13
-4
+9
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Olga.t
Ответ Carg0
Изнутри у него ничего не идет. Поэтому абсолютно не трогает такой артистизм. Просто изображает и любуется собой.
Не соглашусь с вами... Кмк, Матвей на самом деле так чувствует программу, музыку. Другой вопрос, что он не справляется с техническими элементами, не хватает сложности. Возможно поэтому ощущается диссонанс.
+11
-2
+9
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Аврора кубик
С артистизмом у Матвея все хорошо, а вот физику надо подтянуть)))
+8
0
+8
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Olga.t
Ответ Рябиновые бусы
что за мода пошла критиковать судей? Мишина начала "Лутфулина плохо оценивают", Косторная продолжила. теперь хореограф? кодекс видимо писали для того чтобы им кое-где подтираться.
Это не критика, к сожалению, а просто эмоции.
Судейство ФК должны разобрать специалисты, ибо то, что сейчас происходит, это полный треш, непрофессионализм и откровенные договорённости. Но все возмущения на эту тему уходят как вода в песок, всё мимо федерации.
+9
-1
+8
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Fellina
Ответ Anna Morgan
Матвею бы хорео качественное. Мишинские все , к сожалению, "танцуют" руками. Миша Коляда такой же был. Ведь ребята хорошие и ладные.
Удивили вы этим сравнением! Где Коляда, и где Ветлугин?!
+10
-3
+7
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Рябиновые бусы
Ответ Olga.t
Это не критика, к сожалению, а просто эмоции. Судейство ФК должны разобрать специалисты, ибо то, что сейчас происходит, это полный треш, непрофессионализм и откровенные договорённости. Но все возмущения на эту тему уходят как вода в песок, всё мимо федерации.
ну видимо федерация и дает отмашку так судить .
недовольство оценками имеет место быть но то как это преподносится-со скандалами, истериками-это ненормально.
взять прошлогоднюю историю Плющенко-и чего долбился? разобрали на гифках все прыжки Титовой-а там ей еще и не все недокруты поставили.
Косторная "я хорошо катаюсь, почему плохие оценки"-пара впервые в жизни вышла на старт, а уже вынь да положь.
Навиславская тоже "не понимает"-она не видит разве что Матвей катается не стабильно, часто прыжки валит?
зачем мутить воду?
+8
-1
+7
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Мира Массарская
может, потому что количество чистых прокатов у него стремилось к примерно нулю? причем из этих не чистых прокатов часть подваленных, часть в принципе разваленных.
ну скользит, ну да. ну - условно - выразительный. но он же не в танцах выступает.
каких вам ещё грибов-то?
+5
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Виктория Устинова
Ответ Аврора кубик
С артистизмом у Матвея все хорошо, а вот физику надо подтянуть)))
Матвею надо больше времени уделять тренировкам, а не шоу)
+3
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Док Аксель
Артистизмом, хорео и пластикой Матвей выгодно отличается от других фигуристов. А вот над функциональной подготовкой, качеством прыжков надо усердно работать. Удачи !
+2
0
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Olga.t
Ответ Рябиновые бусы
ну видимо федерация и дает отмашку так судить . недовольство оценками имеет место быть но то как это преподносится-со скандалами, истериками-это ненормально. взять прошлогоднюю историю Плющенко-и чего долбился? разобрали на гифках все прыжки Титовой-а там ей еще и не все недокруты поставили. Косторная "я хорошо катаюсь, почему плохие оценки"-пара впервые в жизни вышла на старт, а уже вынь да положь. Навиславская тоже "не понимает"-она не видит разве что Матвей катается не стабильно, часто прыжки валит? зачем мутить воду?
Ну, Навиславская оценивает исключительно по своей специализации - художественную часть программы.
А по поводу судейства, кмк, надо писать официальный запрос в ФФККР.
+3
-2
+1
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Дружба11
Мне очень НЕ НРАВИТСЯ новиславская, один раз лицезрел каким образом она давала советы Лизе))))-это был жуткий трешак.как такую могут держать ВСЕРЬЕЗ-какой то фарс.Матвей и Семененков с Лизой и без нее выразительные спортсмены и способны передавать образ.
Ну скажем -Лизе-не нужны такого плана хорео как Авер и Новиславская-ей нужны-Крылова!!!-она донесет до Лизы НАКОНЕЦ красоту движения и передачу образа, Железняков-он хоть парень и прямолинейный но талант от Боженьки, Глейх-вот кто нужны были Лизе.Эх,очень -очень жаль,то расстрачивается драгоценное время с такими новиславскими.
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Helbel
Цитаты выдернуты из интервью. А суть оценки ПП в Омске, что получилась ерунда по содержанию, по сравнению с ОП
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