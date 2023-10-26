Хореограф Навиславская о Ветлугине: «Всегда казалось, что Матвея недооценивают. Было удивительно, почему у него такие низкие места»

Хореограф Елизавета Навиславская считает, что Матвея Ветлугина недооценивали.

– Как вам победные прокаты Матвея в Омске? Все ли удалось передать, что закладывала в него команда?

– Ему вообще всегда все удается передавать. Мне его практически не за что ругать.

Если с кем-то идет речь о том, что нет выразительности, пустые глаза, то с разговор другой: «Мотя, спокойнее, темперамент внутри». Он же фонтанирующий. «Вот здесь элегантнее». У него обратная ситуация, его надо немножко «причесывать».

Я совсем чуть-чуть прикасалась к его программам, вся работа шла где-то рядом. Я говорила ему: «Ты понимаешь, что внутренний текст: «Я увидел, обнял» – это не текст. «Я хочу удержать, она уходит» – вот это внутренний текст».

Не действия, а ощущения. И он это осмыслял. Сейчас осмыслил на первое место.

Для меня даже в том сезоне было удивительно, почему у Моти такие низкие места. Мне всегда казалось, что его недооценивают, потому что я же сужу не по прыжкам, а по другим критериям.

Я все время смотрела на его музыкальность, выразительность, содержательность, и мне хотелось кричать: «Что ж вы все смотрите мимо?» Сейчас, когда он на первой ступеньке, так и должно быть, – сказала Навиславская.