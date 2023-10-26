Трусова о 5 четверных на Олимпиаде: «Абсолютно не жалею. Я считала, что это единственный шанс выиграть»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова объяснила, почему не жалеет о 5 четверных прыжках на ОИ-2022.

На Олимпиаде-2022 Трусова взяла серебро в фигурном катании, исполнив 5 четверных в произвольной программе. Победила Анна Щербакова.

– Не жалеешь, что сделала 5 четверных прыжков на Олимпиаде? Может быть, если бы да кабы, облегчить контент?

– Абсолютно не жалею. После того, как упала с акселя в короткой программе, мне так же предлагали убрать сальхов в произвольной. На что я сказала: конечно же, нет. Во-первых, я считала, что это единственный шанс выиграть – сделать 5 четверных. Для меня это выглядело так: я должна сделать 5 в любом случае.

На момент проката, когда я сделала 4 и заезжала на пятый я, честно, думала о том, чтобы не прыгать. Но по итогу решила, что никогда в жизни себе не прощу: сделать 4 и не пойти в пятый – для меня это почти невозможно.

– Какие мысли были в ночь после короткой на 4-м месте?

– Да никаких. Я очень часто проигрывала короткую, один раз была 12-я, потом 3-я. Место в короткой программе меня никогда не смущало. Да, хорошо, когда ты выигрываешь, у тебя есть запас. Так спокойнее. Но всегда можно догнать, я всегда считала, что по произвольной можно легко догнать. Тем более знала, какой у меня контент, – рассказала Трусова.

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133 комментария

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Kareglazaya
Может, и хорошо, что Трусова всё-таки прыгнула эти прыжки. По крайней мере, она знает, что сделала всё, что могла. А если бы уступила тренеру и проиграла, то потом корила бы себя за то, что не стала рисковать.
Спорт - это всегда лотерея. Никто не знает, всё ли запланированное получится, как выступят соперники.
+98
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Denis Akhmarov
Да круто, что попробовала. А то если бы не стала прыгать и все равно не победила, то всю жизнь бы себя корила за это
+76
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+70
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Streetbor
из 5 вышло 2,5. вся программа от прыжка до прыжка. Зато хотелки свои исполнила. Каждому своё, кому золото ОИ, а кому прыжки))
+112
-55
+57
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Goga
Все так и есть, только сумасшедшей сложностью можно было попытаться перебить гое и компоненты, которые получали Валиева и Щербакова. Просто математика. Никакое чистое катание всего с 2-3 квадами не помогло бы, а так был шанс.
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Лека-Лека
То есть не качеством, а количеством. Не мытьем, а катаньем.

Нелепо говорить, что сделала 5 квадов. Сделала - это когда чисто.
А у Саши получилось чистых два квада.
Программа потерялась. Четверть программы - разъезды по кругу перед прыжками.
При это ноль эмоций, каменное лицо.
Впечатление от программы убилось.

А вот не было бы авантюры с трикселем в КП и погони за 5 квадами в ПП - могла бы быть с золотом.
+80
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Иван Иванов
Всего 2 раза в жизни Трусова пошла в ПП на соревах на пятиквадку: на ЧМ и ОИ. И какое же место она заняла в ПП оба раза? Оба раза первое. Так что стратегия оправдана оба раза была.
А вот КП всегда подводила.
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oldparakhod
Всё правильно она говорит. По другому , шансов на золото было ноль.
+38
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Рябиновые бусы
Ответ Лека-Лека
То есть не качеством, а количеством. Не мытьем, а катаньем. Нелепо говорить, что сделала 5 квадов. Сделала - это когда чисто. А у Саши получилось чистых два квада. Программа потерялась. Четверть программы - разъезды по кругу перед прыжками. При это ноль эмоций, каменное лицо. Впечатление от программы убилось. А вот не было бы авантюры с трикселем в КП и погони за 5 квадами в ПП - могла бы быть с золотом.
едва ли, с 2-3 квадами точно Ане уступила бы, а 4 чисто сделать думаю не получилось бы все равно.
в принципе Саша рассуждает правильно-пятиквадка был ее единственный шанс, но при чистом исполнении , чего не было сделано.
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N-fox
Если бы цель была выиграть ОИ, логично было бы немного упростить контент, все прокатать чисто - и золото в кармане. Но целью все же было прыгнуть 5 четверных и этим войти в историю. В принципе, с огрехами, но попробовала. Поэтому некого винить в своем серебре.
+43
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Olga Krayz
Думаю, если бы Саша не прыгнула 5й четверной, она бы всю жизнь жалела, что не попыталась. А так она навсегда в истории фигурного катания. Ещё очень нескоро кто то из девушек повторит такое.
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Маргарита В Сафронова
Это было потрясающе! Это история.
+33
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Лека-Лека
Ответ Джаспер
Обидно, Саша могла выиграть, если бы слушала тренеров. Итак эта ситуация с Камилой сыграла на руку. Но воспользовалась ей Анна.
Анна ничем не пользовалась.
Просто откатала чисто обе программы.
И это были действительно Программы с большой буквы.
+58
-34
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Goga
Ответ N-fox
Если бы цель была выиграть ОИ, логично было бы немного упростить контент, все прокатать чисто - и золото в кармане. Но целью все же было прыгнуть 5 четверных и этим войти в историю. В принципе, с огрехами, но попробовала. Поэтому некого винить в своем серебре.
Ну это же неправда, не хватало Трусовой меньшего количества четверных. ЧР-2021 вспомните, при одинаковых 2 квадах с Щербаковой и чистом катании было отставание от нее в 20 баллов. То есть три-четыре квада ничего Трусовой не давали, пять был единственный шанс сложностью перебить гое и компоненты соперниц.
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margo_rita
Ответ Лека-Лека
То есть не качеством, а количеством. Не мытьем, а катаньем. Нелепо говорить, что сделала 5 квадов. Сделала - это когда чисто. А у Саши получилось чистых два квада. Программа потерялась. Четверть программы - разъезды по кругу перед прыжками. При это ноль эмоций, каменное лицо. Впечатление от программы убилось. А вот не было бы авантюры с трикселем в КП и погони за 5 квадами в ПП - могла бы быть с золотом.
зачем повторять уже из года а год одно и тоже? Не нравится вам катание Саши это ваше право. но объяснять ее проигрыш вот такими вот глупостями по 2.5 прыжка и отсутствие программы, это очень необъективно. Саша сделала 5 четверных. некоторые с небольшими помарками, но сделала. Как ее дальше отсудили судьи это их решение. И всем таким хейтерам, как вы, не удастся обесценить заслуги Трусовой. Лично для меня та программа очень интересна даже если там не так много связок. в программе есть то, что жля меня важнее: образ, характер и эмоции спортсмена.
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Black&White
Ответ Лека-Лека
То есть не качеством, а количеством. Не мытьем, а катаньем. Нелепо говорить, что сделала 5 квадов. Сделала - это когда чисто. А у Саши получилось чистых два квада. Программа потерялась. Четверть программы - разъезды по кругу перед прыжками. При это ноль эмоций, каменное лицо. Впечатление от программы убилось. А вот не было бы авантюры с трикселем в КП и погони за 5 квадами в ПП - могла бы быть с золотом.
Считать количество оборотов у Щ будем или сами знаете? Если посчитать, там вообще ни одного четверного не было и быть не могло.
+49
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Rina
Это история! Молодец, что решилась на это. А то так сожалела бы, если бы не рискнула.
+25
-3
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Александр Илькевич
Решила прыгнуть "на все бабки". Риск не выгорел, да и исполнение было довольно посредственным.
Не фанат Щербаковой, но чемпионкой стала та, которая реально выступила на золото (максимально сбалансированно)
+50
-28
+22
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Рита Вишневская
Всё равно молодец. Вошла в историю
+25
-4
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Raphanus
Ответ Agura
Наконец-то признала, что Аня Щербакова и Камила Валиева очень сильные фигуристки, намного сильнее и интереснее, чем она сама.
Где вы это прочитали?
+23
-3
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Black&White
Ответ Александр Илькевич
Решила прыгнуть "на все бабки". Риск не выгорел, да и исполнение было довольно посредственным. Не фанат Щербаковой, но чемпионкой стала та, которая реально выступила на золото (максимально сбалансированно)
А у Анютия какого качества катание? такого, что вообще никто о ней не вспоминает. Но мы не плачем по этому поводу.
+37
-18
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Оле-Лукойе
Ответ N-fox
Если бы цель была выиграть ОИ, логично было бы немного упростить контент, все прокатать чисто - и золото в кармане. Но целью все же было прыгнуть 5 четверных и этим войти в историю. В принципе, с огрехами, но попробовала. Поэтому некого винить в своем серебре.
Проблема в том, что Саша почему-то вбила себе в голову, что пять четверных - равно золото. Поразительно, что она до сих пор так и не поняла, что лучше меньше, да лучше.
+32
-13
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Алеся Ткаченко
Рискнула и хорошо.Это было красиво
+19
-3
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Рябиновые бусы
Ответ Kareglazaya
Может, и хорошо, что Трусова всё-таки прыгнула эти прыжки. По крайней мере, она знает, что сделала всё, что могла. А если бы уступила тренеру и проиграла, то потом корила бы себя за то, что не стала рисковать. Спорт - это всегда лотерея. Никто не знает, всё ли запланированное получится, как выступят соперники.
корила бы тренера что ее отговорили от прыжка и не дали победить.
+17
-1
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Ева Винер
лучше жалеть о сделанном, чем о том, что так и не попробовал
+14
0
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Иван Иванов
До 18 года бы и выиграла. (Впринципе до сезона 18/19 так и было)
Но потом для нее случились Лаки-страйки:
понизили стоимость квадов
гои расширили до безобразия
и не стали разрешать квады к КП.
+14
-1
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