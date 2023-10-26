Трусова о 5 четверных на Олимпиаде: «Абсолютно не жалею. Я считала, что это единственный шанс выиграть»
Александра Трусова объяснила, почему не жалеет о 5 четверных прыжках на ОИ-2022.
На Олимпиаде-2022 Трусова взяла серебро в фигурном катании, исполнив 5 четверных в произвольной программе. Победила Анна Щербакова.
– Не жалеешь, что сделала 5 четверных прыжков на Олимпиаде? Может быть, если бы да кабы, облегчить контент?
– Абсолютно не жалею. После того, как упала с акселя в короткой программе, мне так же предлагали убрать сальхов в произвольной. На что я сказала: конечно же, нет. Во-первых, я считала, что это единственный шанс выиграть – сделать 5 четверных. Для меня это выглядело так: я должна сделать 5 в любом случае.
На момент проката, когда я сделала 4 и заезжала на пятый я, честно, думала о том, чтобы не прыгать. Но по итогу решила, что никогда в жизни себе не прощу: сделать 4 и не пойти в пятый – для меня это почти невозможно.
– Какие мысли были в ночь после короткой на 4-м месте?
– Да никаких. Я очень часто проигрывала короткую, один раз была 12-я, потом 3-я. Место в короткой программе меня никогда не смущало. Да, хорошо, когда ты выигрываешь, у тебя есть запас. Так спокойнее. Но всегда можно догнать, я всегда считала, что по произвольной можно легко догнать. Тем более знала, какой у меня контент, – рассказала Трусова.
Спорт - это всегда лотерея. Никто не знает, всё ли запланированное получится, как выступят соперники.
Нелепо говорить, что сделала 5 квадов. Сделала - это когда чисто.
А у Саши получилось чистых два квада.
Программа потерялась. Четверть программы - разъезды по кругу перед прыжками.
При это ноль эмоций, каменное лицо.
Впечатление от программы убилось.
А вот не было бы авантюры с трикселем в КП и погони за 5 квадами в ПП - могла бы быть с золотом.
А вот КП всегда подводила.
в принципе Саша рассуждает правильно-пятиквадка был ее единственный шанс, но при чистом исполнении , чего не было сделано.
Просто откатала чисто обе программы.
И это были действительно Программы с большой буквы.
Не фанат Щербаковой, но чемпионкой стала та, которая реально выступила на золото (максимально сбалансированно)
Но потом для нее случились Лаки-страйки:
понизили стоимость квадов
гои расширили до безобразия
и не стали разрешать квады к КП.