Трусова о 5 четверных на Олимпиаде: «Абсолютно не жалею. Я считала, что это единственный шанс выиграть»

Александра Трусова объяснила, почему не жалеет о 5 четверных прыжках на ОИ-2022.

На Олимпиаде-2022 Трусова взяла серебро в фигурном катании, исполнив 5 четверных в произвольной программе. Победила Анна Щербакова.

– Не жалеешь, что сделала 5 четверных прыжков на Олимпиаде? Может быть, если бы да кабы, облегчить контент?

– Абсолютно не жалею. После того, как упала с акселя в короткой программе, мне так же предлагали убрать сальхов в произвольной. На что я сказала: конечно же, нет. Во-первых, я считала, что это единственный шанс выиграть – сделать 5 четверных. Для меня это выглядело так: я должна сделать 5 в любом случае.

На момент проката, когда я сделала 4 и заезжала на пятый я, честно, думала о том, чтобы не прыгать. Но по итогу решила, что никогда в жизни себе не прощу: сделать 4 и не пойти в пятый – для меня это почти невозможно.

– Какие мысли были в ночь после короткой на 4-м месте?

– Да никаких. Я очень часто проигрывала короткую, один раз была 12-я, потом 3-я. Место в короткой программе меня никогда не смущало. Да, хорошо, когда ты выигрываешь, у тебя есть запас. Так спокойнее. Но всегда можно догнать, я всегда считала, что по произвольной можно легко догнать. Тем более знала, какой у меня контент, – рассказала Трусова.