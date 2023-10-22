Мишин о приостановке карьеры Туктамышевой: «Лиза – это эпос, поэтому отплевываться какой-то фразой по этому поводу я не хочу»

Алексей Мишин высказался о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.

Сегодня фигуристка объявила, что берет паузу в соревновательной карьере.

«Лиза Туктамышева – это не эссе, не рассказ и не повесть, это эпос. Поэтому отплевываться какой-то фразой по этому поводу я не хочу», – сказал тренер.

Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере: «Я продолжаю кататься, встретимся на шоу и прыжковом чемпионате»