Мишин о приостановке карьеры Туктамышевой: «Лиза – это эпос, поэтому отплевываться какой-то фразой по этому поводу я не хочу»
Алексей Мишин высказался о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.
Сегодня фигуристка объявила, что берет паузу в соревновательной карьере.
«Лиза Туктамышева – это не эссе, не рассказ и не повесть, это эпос. Поэтому отплевываться какой-то фразой по этому поводу я не хочу», – сказал тренер.
Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере: «Я продолжаю кататься, встретимся на шоу и прыжковом чемпионате»
Уговаривают остаться.