Мишин о приостановке карьеры Туктамышевой: «Лиза – это эпос, поэтому отплевываться какой-то фразой по этому поводу я не хочу»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Алексей Мишин высказался о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.

Сегодня фигуристка объявила, что берет паузу в соревновательной карьере.

«Лиза Туктамышева – это не эссе, не рассказ и не повесть, это эпос. Поэтому отплевываться какой-то фразой по этому поводу я не хочу», – сказал тренер.

Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере: «Я продолжаю кататься, встретимся на шоу и прыжковом чемпионате»

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14 комментариев

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Katerina Sunny
Лиза у Мишина была главной фигуристкой в его карьере тренера. После Плющенко парни появились, пусть и не с такими результами, а девочек нет.
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Revery
Не готов еще Профессор Лизу из спорта отпускать, чувствуется.
+7
-1
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oldparakhod
Видимо не согласен с её решением.
Уговаривают остаться.
+6
-1
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Alexandra K
Он как будто подавлен
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tanya_1111
Ответ Katerina Sunny
Лиза у Мишина была главной фигуристкой в его карьере тренера. После Плющенко парни появились, пусть и не с такими результами, а девочек нет.
Я думаю дело не в этом они психологически очень подходят друг другу, для него это уже не просто ученица это уже большее.
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Katerina Sunny
Ответ 22somebody22
Чемпионка Европы Софья Самодурова-так,мимо проходила?
Соня успела выиграть ЧЕ до выхода во взрослые Щербаковой, Трусовой, Косторной. Но титул ЧЕ есть да.
+4
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Katerina Sunny
Ответ oldparakhod
Видимо не согласен с её решением. Уговаривают остаться.
А зачем это делать? Он прекрасно понимает, что мотивировать Лизу сейчас очень сложно, когда появилось много предложений.
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Адриана
А обязательно "отплёвываться "?
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Alexandra K
Ответ 22somebody22
Чемпионка Европы Софья Самодурова-так,мимо проходила?
Она ЧЕ, а Лиза - ЧМ и вице-ЧМ, мы же говорим о "главной", а не единственной
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oldparakhod
Ответ Katerina Sunny
А зачем это делать? Он прекрасно понимает, что мотивировать Лизу сейчас очень сложно, когда появилось много предложений.
Я то почем знаю зачем. По его словам видно, что не очень рад этому событию.
+2
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Дружба11
Ответ Revery
Не готов еще Профессор Лизу из спорта отпускать, чувствуется.
никто из поклонников Лизика не готов.
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22somebody22
Ответ Katerina Sunny
Лиза у Мишина была главной фигуристкой в его карьере тренера. После Плющенко парни появились, пусть и не с такими результами, а девочек нет.
Чемпионка Европы Софья Самодурова-так,мимо проходила?
+4
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Katerina Sunny
Ответ oldparakhod
Я то почем знаю зачем. По его словам видно, что не очень рад этому событию.
Так он может быть не рад, но необязательно, что отговаривает. Вся подготовка к сезону у Лизы шла так, что были большие сомнения, что она будет соревноваться.
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oldparakhod
Ответ Katerina Sunny
Так он может быть не рад, но необязательно, что отговаривает. Вся подготовка к сезону у Лизы шла так, что были большие сомнения, что она будет соревноваться.
Может конечно. Я могу только предпологать.
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