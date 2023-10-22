Туктамышева о контроле веса в спорте: «Очень многие худеют совсем не так, как нужно. Нужно культуру питания создавать»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Питание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о питании в спорте.

– Каким должно быть питание чемпиона? Можно ли есть все, что хочешь, и не набирать?

– Все, что хочешь, наверное, можно. Но по чуть-чуть. Важно питаться сбалансированно, потому что ты очень много энергии тратишь на тренировках, и очень важно, чтобы организм получал все микроэлементы: жиры, белки, углеводы. Потому что тогда будет настроение, будет процесс, будет прогресс. И так далее.

Если ты будешь постоянно питаться шоколадкой с кофе – и так целый день, а потом вечером наедаться, то это ни к чему хорошему не приведет. У нас есть эта проблема в фигурном катании. Она уже сейчас начинает решаться. Но все равно очень многие худеют совсем не так, как нужно. Нужно культуру питания создавать. Это очень важно, – сказала фигуристка.

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4 комментария

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Machine Head
Не только красотка огненная , а необычайно умная . И дело не в том , что сейчас она сказала, а умная по природе. Полностью поддерживаю Елизавету . Питание должно быть сбалансированным и содержать все необходимые вещества для организма. Нельзя обдираться до отвала, меню человека должно быть по возможности более разнообразным. Многие бывали за границе с условиями проживания «все включено». Мне было крайне неприятно видеть людей( не знаю откуда они) , которые после себя оставляли горы еды в тарелке. Это и есть часть культуры питания. И все должны понимать , что алкоголь - это враг здорового питания.
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Olga.t
Вроде бы очевидные вещи говорит Лиза, но почему-то у нас в ФК не уделяют этому вопросу должного внимания. Такое впечатление, что каждый спортсмен самостоятельно решает проблему веса, а нужен спортивный диетолог и регулярный контроль.
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Anna Morgan
Ответ Anna Morgan
Потому что Лиза квады не прыгала, плюс Лиза обучена правильной технике, которая после пубера позволила ей сохранить прыжки. А в условиях допуьертатного конвейера тутберидзе, надо быть либо допуьертаткой 15 летней, либо выглядеть как бузенвальдский крепыш если тебе 17
О каком правильном питании в этом случае идёт речь? Вон, у ще , которая распространяла про себя легенды о якобы астеничном телосложении, в ОИ год сидела на сквищи и бог знает ещё на чем, чтобы удержаться в теле себя 15летней.
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