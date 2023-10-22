Туктамышева о контроле веса в спорте: «Очень многие худеют совсем не так, как нужно. Нужно культуру питания создавать»

Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о питании в спорте.

– Каким должно быть питание чемпиона? Можно ли есть все, что хочешь, и не набирать?

– Все, что хочешь, наверное, можно. Но по чуть-чуть. Важно питаться сбалансированно, потому что ты очень много энергии тратишь на тренировках, и очень важно, чтобы организм получал все микроэлементы: жиры, белки, углеводы. Потому что тогда будет настроение, будет процесс, будет прогресс. И так далее.

Если ты будешь постоянно питаться шоколадкой с кофе – и так целый день, а потом вечером наедаться, то это ни к чему хорошему не приведет. У нас есть эта проблема в фигурном катании. Она уже сейчас начинает решаться. Но все равно очень многие худеют совсем не так, как нужно. Нужно культуру питания создавать. Это очень важно, – сказала фигуристка.