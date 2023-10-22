Туктамышева о пропуске сезона: «На этот вопрос предпочту ответить чуть позже»
Туктамышева не стала комментировать новость о том, что она пропускает сезон.
Ранее появилась информация, что фигуристка взяла паузу в соревновательной карьере.
«Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже», – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
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