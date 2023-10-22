Туктамышева о пропуске сезона: «На этот вопрос предпочту ответить чуть позже»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Туктамышева не стала комментировать новость о том, что она пропускает сезон.

Ранее появилась информация, что фигуристка взяла паузу в соревновательной карьере.

«Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже», – сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос

Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RS919
Годков через пяток скажет. И то если предпочтёт. Интересно, кто из ОЧ до сих пор числится в сборной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий