«Это проход к святой комнате». Туктамышева на видео Первого канала провела тур по арене в Омске

Елизавета Туктамышева снялась в ролике Первого канала перед Гран-при в Омске.

Сегодня чемпионка мира по фигурному катанию выступит на церемонии открытия турнира. Этап Гран-при завершится 22 октября.

В видео Первого канала Туктамышева рассказала о ледовой арене в Омске, показала залы для разминки, раздевалки и другие помещения.

«Это проход к святой комнате, в которой, мне кажется, каждый фигурист хотел бы оказаться в какой-то период своей жизни», – сказала Туктамышева, встав рядом с судейской комнатой.

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