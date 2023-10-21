«Это проход к святой комнате». Туктамышева на видео Первого канала провела тур по арене в Омске

Теги сборная России Первый канал видео Елизавета Туктамышева женское катание Серия Гран-при России Фигурное катание

Елизавета Туктамышева снялась в ролике Первого канала перед Гран-при в Омске.

Сегодня чемпионка мира по фигурному катанию выступит на церемонии открытия турнира. Этап Гран-при завершится 22 октября.

В видео Первого канала Туктамышева рассказала о ледовой арене в Омске, показала залы для разминки, раздевалки и другие помещения.

«Это проход к святой комнате, в которой, мне кажется, каждый фигурист хотел бы оказаться в какой-то период своей жизни», – сказала Туктамышева, встав рядом с судейской комнатой.

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2 комментария

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Лиса не Алиса
Хорошо у Лизы получилось провести экскурсию по ледовому дворцу
И очень приятно слушать. Приятный тембр голоса
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fewral
С удвольствием приглашу Лизу на чай. Живу недалеко от арены.
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