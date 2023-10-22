Кевин Аймо: «Под «Болеро» катались многие фигуристы, это был вызов для меня. Я хотел создать что-то особенное»

Французский фигурист Кевин Аймо высказался о своей произвольной программе.

Аймо занял второе место на этапе серии Гран-при в США. В произвольной программе он выступает под «Болеро» Мориса Равеля.

«Хочу поблагодарить всех за это прекрасное мероприятие, зрителям было очень весело. Сегодня я испытывал сильный стресс. Доволен тем, как удалось выступить, и мне уже не терпится посмотреть, как пройдет этот сезон.

Два года назад мои тренеры хотели, чтобы я катался под «Болеро», и я сказал: «Нет, это очень скучно». Но потом я пошел в Парижскую оперу и плакал все 20 минут, пока исполнялось это произведение.

Когда занавес опустился, я позвонил тренерам и извинился перед ними за свои слова, что это скучно. Под «Болеро» катались многие фигуристы, это был вызов для меня. Я хотел создать что-то особенное», – сказал фигурист.