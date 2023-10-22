Кевин Аймо: «Под «Болеро» катались многие фигуристы, это был вызов для меня. Я хотел создать что-то особенное»

Теги Гран-при США сборная Франции мужское катание Кевин Аймо Фигурное катание

Французский фигурист Кевин Аймо высказался о своей произвольной программе.

Аймо занял второе место на этапе серии Гран-при в США. В произвольной программе он выступает под «Болеро» Мориса Равеля. 

«Хочу поблагодарить всех за это прекрасное мероприятие, зрителям было очень весело. Сегодня я испытывал сильный стресс. Доволен тем, как удалось выступить, и мне уже не терпится посмотреть, как пройдет этот сезон. 

Два года назад мои тренеры хотели, чтобы я катался под «Болеро», и я сказал: «Нет, это очень скучно». Но потом я пошел в Парижскую оперу и плакал все 20 минут, пока исполнялось это произведение. 

Когда занавес опустился, я позвонил тренерам и извинился перед ними за свои слова, что это скучно. Под «Болеро» катались многие фигуристы, это был вызов для меня. Я хотел создать что-то особенное», – сказал фигурист.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юра Плисецкий
Кевин сегодня был в ударе. Поздравляю с серебром. Программа шикарная.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зиля Бадриева
Кевин с прошлого сезона один из моих любимчиков, очень вырос в плане компонентности. Болеро в его исполнении хочется пересматривать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mira Val
Получилось лучшее Болеро последних 5 лет, имхо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий