Сергей Давыдов: «Лазарев выступит на этапах в Казани и Москве, Гордеева – в Казани и Самаре. Все в штатном режиме, готовимся»
Тренер Сергей Давыдов рассказал о подготовке своих подопечных к соревнованиям.
– Как идет подготовка к этапам у Льва Лазарева? Какие у него этапы?
– Казань и Москва стоят. Готовимся полноценно, трудимся.
– Будет ли контент разниться с прошлогодним?
– Он уже разнится, мы добавили еще один четверной. В любом случае мы стараемся делать так, чтобы это прошло без потери программы.
Пока не все у нас получается, чтобы был и образ классный, и прыжки, и вращения. К этому идем.
– Как идет подготовка к этапам у Маши Гордеевой?
– Все в штатном режиме, готовимся. У нее стоят Казань и Самара, – цитирует Давыдова «Матч ТВ».
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