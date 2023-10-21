Сергей Давыдов: «Лазарев выступит на этапах в Казани и Москве, Гордеева – в Казани и Самаре. Все в штатном режиме, готовимся»

Тренер Сергей Давыдов рассказал о подготовке своих подопечных к соревнованиям.

– Как идет подготовка к этапам у Льва Лазарева? Какие у него этапы?

– Казань и Москва стоят. Готовимся полноценно, трудимся.

– Будет ли контент разниться с прошлогодним?

– Он уже разнится, мы добавили еще один четверной. В любом случае мы стараемся делать так, чтобы это прошло без потери программы.

Пока не все у нас получается, чтобы был и образ классный, и прыжки, и вращения. К этому идем.

– Как идет подготовка к этапам у Маши Гордеевой?

– Все в штатном режиме, готовимся. У нее стоят Казань и Самара, – цитирует «Матч ТВ».