Александр Коган: «То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других»
Коган заявил о снижении конкуренции из-за отстранения российских фигуристов.
«То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других. Конкуренция снизилась, это все отмечают.
Мы создаем условия для прогресса, 89 спортивных соревнований, не считая массовых. У нас увеличивается число мастеров спорта. Во главу угла мы поставили техническую составляющую.
Мы хотим, чтобы в любой момент наши фигуристы могли показать высокий уровень», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.
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