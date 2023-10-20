Александр Коган: «То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других»

Теги сборная России ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Коган заявил о снижении конкуренции из-за отстранения российских фигуристов.

«То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других. Конкуренция снизилась, это все отмечают.

Мы создаем условия для прогресса, 89 спортивных соревнований, не считая массовых. У нас увеличивается число мастеров спорта. Во главу угла мы поставили техническую составляющую.

Мы хотим, чтобы в любой момент наши фигуристы могли показать высокий уровень», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.

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4 комментария

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Белые Росы
Коган, коррупция в ФФККР, о которой давно говорят внутри страны, не является плюсом ни для нас, ни для других
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Kareglazaya
Для других это как раз очень даже хорошо. Медали выигрывают те, кто никогда бы их не выиграл. Теперь, глядишь, еще и какие-нибудь рекламные контракты получат благодаря чемпионским титулам.
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Оле-Лукойе
Ну хоть признал, что для нас это плюсом не является, а то читать, как для нас это якобы хорошо, и как там без нас якобы плохо, уже сил нет. Кого обманывают, непонятно.
+1
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