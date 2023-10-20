Александр Коган: «То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других»

Коган заявил о снижении конкуренции из-за отстранения российских фигуристов.

«То, что наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, не является плюсом ни для нас, ни для других. Конкуренция снизилась, это все отмечают.

Мы создаем условия для прогресса, 89 спортивных соревнований, не считая массовых. У нас увеличивается число мастеров спорта. Во главу угла мы поставили техническую составляющую.

Мы хотим, чтобы в любой момент наши фигуристы могли показать высокий уровень», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.