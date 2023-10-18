Екатерина Боброва: «Во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица. Хотелось бы, чтобы уже с юного возраста оно искалось»

Теги Екатерина Боброва женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Софья Акатьева Самбо-70 Аделия Петросян Маргарита Базылюк Фигурное катание

Екатерина Боброва считает важным, чтобы у юных фигуристок была индивидуальность.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» оценили итоги этапа Гран-при России среди юниоров в Уфе, где победила Маргарита Базылюк.

Журанков: Базылюк, я считаю, дала жару. Получается так, что она откаталась лучше всех и из юниорской, и из взрослой части. По технике она превзошла всех. Все прыжки – не раздумывая. Уровень очень-очень крутой.

Единственное, что меня тревожит – у нее очень острые колени. Беречь невозможно. Она такая худенькая, хрупкая. Весь расчет на то, что при таком весе нагрузка все-таки чуть-чуть меньше при таком количестве ультра-си на тренировках.

Боброва: У меня вопросов к Маргарите нет. Это прекрасная юная девушка, которая действительно не задумывается и прыгает, ничего не боится, очень качественно делает элементы. Но я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица.

Это правильная стратегия в какой-то мере, в юниорах особо это и не нужно. У них вся программа четко подстроена под высшие баллы, не придраться. Но так как у нас сейчас очень помолодело женское одиночное катание, мне бы хотелось, чтобы уже с юного возраста где-то искалось это лицо, как было с Валиевой. «Девочка на шаре» – мы ее сразу запомнили и сразу ждали в мастерах.

Журанков: Мы с тобой в прошлом году размышляли об этом, обсуждая взрослый дебют Акатьевой и Петросян. У Акатьевой лицо во взрослых по большому счету не проявилось. И не каждая фигуристка «Хрустального» даже во взрослом фигурном катании обретает свое лицо и свой стиль.

Боброва: Хочется больше индивидуальности, хочется больше звезд, хочется больше тех спортсменов, которых мы запомним. На юниорском уровне это, наверное, не плохо. Но я боюсь, что мы так рано сейчас переходим из юниоров и в 16-17 лет начинаем уже соревноваться на высшем уровне, что хочется, чтобы уже в этом возрасте девочка выходила – и за ней уже было бы интересно наблюдать.

9 комментариев

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Адриана
У некоторых нет лица даже к концу карьеры, и на протяжении всей карьеры они совсем не интересны, да, они призёры МС, даже могут быть золотыми ОЧ в команде , но лицо, например, Кати не помню, тем более программ, где она блистала ( если такие вообще были).
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Призрачный триксель
Боброва не запомнилась ни в юниоров ни во взрослых ничем
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nina1212
Самбо-70 это самбо, дзюдо, каратэ, плавание, спортивная гимнастика и т.д. Почти все виды спорта кроме фигурного катания) Если имели ввиду ТШТ, то они давно к Самбо70 не имеют отношения
И если у фигуристов ТШТ нет лица, то сказали бы у кого оно есть) У кого то есть видимо, но почему то их никогда не обсуждают и даже имя не называют
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Ostinato
Когда Боброва сама хоть одного ребенка вырастит в спорте, то узнает, что у юниоров главное - база. Они должны базовые образы воплощать и думать в первую очередь о технике исполнения. Если базы нет, то ни о каком разнообразии образов речи быть не может
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Kontiolahti
Кому бы рассуждать об индивидуальности и харизме, так это точно не Екатерине Бобровой.
С г-ном Журанковым и так давно все ясно. В многолетней отчаянной борьбе с Еленой Войцеховского за звание самого мерзкого журналиста пока очевидная ничья..
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Любитель_ФК
Ну если вы обвинили школу Хрустального , что нет лица у юниорок, тогда следует тут же привести пример в какой школе или школах у юниорок есть свои лица и желательно пофамильно назвать таких фигуристок. Тогда ваша претензия будет иметь основание, а так просто сказать что нет лица у фигуристок из хрустального, это просто откровенная болтовня ни о чем, только чтобы лишний раз, хоть как - то зацепить Тутберидзе и ее учениц. Конечно, хорошо бы это спросить у авторов Журанкова и Бобровой, но вряд-ли они ответят на мой вопрос или даже запрос.
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Самая цитируемая и вообще недура
Катюха, ВОСПИТАЙ! Покажи всем как надо! А ну ка!
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Anna Stefan
=== я не вижу у спортсменок лица.===
Очки купи или сделай лазерную коррекцию. Да и увидишь.
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kovfun-barrios
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А какие "индивидуальные лица" могут быть у самбисток? Приёмы боя ведь одни и те же.
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