Екатерина Боброва: «Во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица. Хотелось бы, чтобы уже с юного возраста оно искалось»

Екатерина Боброва считает важным, чтобы у юных фигуристок была индивидуальность.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Ход коньком» оценили итоги этапа Гран-при России среди юниоров в Уфе, где победила Маргарита Базылюк.

Журанков: Базылюк, я считаю, дала жару. Получается так, что она откаталась лучше всех и из юниорской, и из взрослой части. По технике она превзошла всех. Все прыжки – не раздумывая. Уровень очень-очень крутой.

Единственное, что меня тревожит – у нее очень острые колени. Беречь невозможно. Она такая худенькая, хрупкая. Весь расчет на то, что при таком весе нагрузка все-таки чуть-чуть меньше при таком количестве ультра-си на тренировках.

Боброва: У меня вопросов к Маргарите нет. Это прекрасная юная девушка, которая действительно не задумывается и прыгает, ничего не боится, очень качественно делает элементы. Но я себя поймала на мысли, что во многих аспектах юниоров, выходящих из «Самбо-70», я не вижу у спортсменок лица.

Это правильная стратегия в какой-то мере, в юниорах особо это и не нужно. У них вся программа четко подстроена под высшие баллы, не придраться. Но так как у нас сейчас очень помолодело женское одиночное катание, мне бы хотелось, чтобы уже с юного возраста где-то искалось это лицо, как было с Валиевой. «Девочка на шаре» – мы ее сразу запомнили и сразу ждали в мастерах.

Журанков: Мы с тобой в прошлом году размышляли об этом, обсуждая взрослый дебют Акатьевой и Петросян. У Акатьевой лицо во взрослых по большому счету не проявилось. И не каждая фигуристка «Хрустального» даже во взрослом фигурном катании обретает свое лицо и свой стиль.

Боброва: Хочется больше индивидуальности, хочется больше звезд, хочется больше тех спортсменов, которых мы запомним. На юниорском уровне это, наверное, не плохо. Но я боюсь, что мы так рано сейчас переходим из юниоров и в 16-17 лет начинаем уже соревноваться на высшем уровне, что хочется, чтобы уже в этом возрасте девочка выходила – и за ней уже было бы интересно наблюдать.