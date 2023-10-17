Александр Энберт: «Семененко мог бы претендовать на победу в Европе и место в мировом топ-5 – это сто процентов»

Теги Илья Авербух Александр Энберт мужское катание Роман Савосин Евгений Семененко контрольные прокаты Серия Гран-при России Край курая Алексей Четверухин Фигурное катание

Александр Энберт назвал фигуриста Евгения Семененко претендентом на топ-5 в мире.

15 октября Семененко выиграл этап Гран-при России в Уфе, вторым стал Роман Савосин, третьим – Андрей Мозалев.

– Давайте начнем с мужчин-одиночников. Ведь именно в их соревновании таилась интрига. Что бы вы отметили? 

– Прежде всего, прекрасное возвращение Романа Савосина. Интересные программы, классный подбор образов! В прошлом сезоне мы не видели Романа, так что для меня его выступление в Уфе стало откровением. За прошедший год он качественно прибавил в катании и в передаче образов. 

– Как у Савосина получилось после почти двух лет без соревновательной практики сразу занять на этапе Гран-при второе место?

– У Романа опытный тренер Алексей Четверухин, знающий, как подготовить спортсмена к стартам. Конечно, произвел впечатление своей произвольной программой Евгений Семененко. Его короткая программа мне больше понравилась на контрольных прокатах, состоявшихся месяц назад в московском «Мегаспорте». Теперь он откатал ее ровненько с отдельными помарками.

Зато произвольную выдал в полную силу. Получилось круто! Как бы ни был хорош Роман, Женя превзошел его по всем показателям – прыжкам, скорости. И абсолютно заслуженно одержал победу на этапе.

– Илья Авербух сказал, что с таким прокатом Семененко мог бы выиграть чемпионат Европы и быть в топ-5 в мире. Разделяете его мнение?

– Даже этапы Гран-при сложно сравнивать друг с другом. Хотя бы потому, что на них работают разные судейские бригады. Но то, что со своей программой Семененко мог бы претендовать на победу в Европе и место в первой мировой пятерке, – это сто процентов, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол

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2 комментария

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KMR
Ох уж этот сладюк. Такие сказки рассказывает
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private dancer
Мог бы претендовать, а мог бы и не претендовать )
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