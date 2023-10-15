Елена Радионова: «Очень нравится программа Семененко. Клоун – сложный образ, и у Евгения получается играть эту роль на льду»

Елена Радионова оценила короткие программы фигуристов на Гран-при России в Уфе.

Короткую программу выиграл , – 2-й, Андрей Мозалев – 3-й.

«Удивил Савосин, он большой молодец, после перерыва восстановился и прокатал программу на высоком уровне, было крутое катание. Хочется пожелать ему удачи в произвольной.

Очень нравится программа Жени Семененко, клоун – очень сложный образ, и у Евгения получается играть эту роль на льду. Программа получилась интересной.

Идея Андрея Мозалева с книгой, продолжением в произвольной программе – очень оригинально, никто такого не делал в фигурном катании. Мне нравятся идеи, которые делаются впервые. Авторы задумки – большие молодцы, очень креативно», – сказала призер ЧМ-2015.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол