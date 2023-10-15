Елена Радионова: «Очень нравится программа Семененко. Клоун – сложный образ, и у Евгения получается играть эту роль на льду»

Теги сборная России мужское катание Елена Радионова Роман Савосин Евгений Семененко Андрей Мозалев Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Радионова оценила короткие программы фигуристов на Гран-при России в Уфе.

Короткую программу выиграл Роман Савосин, Евгений Семененко – 2-й, Андрей Мозалев – 3-й.

«Удивил Савосин, он большой молодец, после перерыва восстановился и прокатал программу на высоком уровне, было крутое катание. Хочется пожелать ему удачи в произвольной.

Очень нравится программа Жени Семененко, клоун – очень сложный образ, и у Евгения получается играть эту роль на льду. Программа получилась интересной.

Идея Андрея Мозалева с книгой, продолжением в произвольной программе – очень оригинально, никто такого не делал в фигурном катании. Мне нравятся идеи, которые делаются впервые. Авторы задумки – большие молодцы, очень креативно», – сказала призер ЧМ-2015.

Лучший фигурист России – мастер перевоплощений (и спасенных прыжков)! Теперь он грустный клоун, а не корейский айдол

1 комментарий

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kovfun-barrios
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Да не сказал бы, что этот образ сложный. Подобный образ отыгрывает каждый российский фигурный прокатчик или прокатчица в каждом своём выступлении, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. И у каждого (и каждой) из них, это крайне хорошо получается, хочется смеяться каждую секунду. Главное, не забывать строить бровки домиком.
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