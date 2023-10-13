Николай Угожаев: «Моя цель – выиграть первенство России среди юниоров, все турниры, потом спокойно уйти во взрослое катание»

Фигурист Николай Угожаев рассказал о своих целях на сезон.

Сегодня Угожаев победил на этапе Гран-при России в Уфе.

«Наверное, лучше все же чистый прокат и второе место. Я для себя катаюсь, а не для места. Но если это Олимпиада – тут другой вопрос. Везде важен чистый прокат, но самое главное – это первенство России и финал всероссийских соревнований.

Моя цель – выиграть первенство России среди юниоров, все турниры, потом спокойно уйти во взрослое катание», – сказал фигурист.