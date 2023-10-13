Николай Угожаев: «Моя цель – выиграть первенство России среди юниоров, все турниры, потом спокойно уйти во взрослое катание»

Теги сборная России чемпионат России среди юниоров мужское катание Николай Угожаев Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Фигурист Николай Угожаев рассказал о своих целях на сезон.

Сегодня Угожаев победил на этапе Гран-при России в Уфе.

«Наверное, лучше все же чистый прокат и второе место. Я для себя катаюсь, а не для места. Но если это Олимпиада – тут другой вопрос. Везде важен чистый прокат, но самое главное – это первенство России и финал всероссийских соревнований.

Моя цель – выиграть первенство России среди юниоров, все турниры, потом спокойно уйти во взрослое катание», – сказал фигурист.

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3 комментария

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Рябиновые бусы
цель хорошая, но Коля даже без сильных соперников посыпался в ПП, а что будет когда рядом встанут Лева, Арсений, Никита С.?Давай Коля, работай, пусть все задуманное получится.
+7
-1
+6
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MyCA
Николай Наполеонович там есть братья по разуму Ф и Л думаю они поспорят за первенство.
+3
-3
0
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Anna Vishenka
На надо забывать про Льва Лазарева и Арсения Федотова. Они сильные соперники
0
0
0
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