Виктория Сафонова: «Хочу кататься до следующей Олимпиады, до которой, надеюсь, нас допустят»

Теги женское катание Олимпиада-2026 сборная Беларуси Виктория Сафонова Фигурное катание

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова надеется выступить на Олимпиаде-2026.

«Я хочу кататься до следующей Олимпиады, до которой, надеюсь, нас допустят. Загадывать не хочу, что точно докатаюсь, но желание есть, возможности есть.

Федерация всячески поддерживает нас, старается, создает все условия, поэтому пока есть возможность и позволяет здоровье, почему бы не кататься?» – сказала Сафонова.

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8 комментариев

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Лека-Лека
Так у нее и конкуренток пока нет. Чего ж не докататься.
Пусть дерзает. Удачи!
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olvl
С удовольствием поболею за Вику на ОИ. Она молодец.
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JL JL
Конечно допустют
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Сергей Денисов
пусть она у Вовы спросит))))
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Девушка Безимени
сказочница
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Fellina
Так и катайся себе!
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плюшевая Ракета
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Ответ Сергей Денисов
пусть она у Вовы спросит))))
Она за Беларусь выступает...
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Девушка Безимени
Ответ JL JL
Конечно допустют
тят
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