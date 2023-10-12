Виктория Сафонова: «Хочу кататься до следующей Олимпиады, до которой, надеюсь, нас допустят»

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова надеется выступить на Олимпиаде-2026.

«Я хочу кататься до следующей Олимпиады, до которой, надеюсь, нас допустят. Загадывать не хочу, что точно докатаюсь, но желание есть, возможности есть.

Федерация всячески поддерживает нас, старается, создает все условия, поэтому пока есть возможность и позволяет здоровье, почему бы не кататься?» – сказала .