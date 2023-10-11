Виктория Сафонова: «Уже год работаю над четверным риттбергером. Выбрала этот прыжок для изучения, потому что он для меня удобный»

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, что учит четверной риттбергер.

«Почему для изучения выбрала именно риттбергер? Мне кажется, риттбергер – это тот тройной прыжок, который я могу исполнить в любом состоянии.

Хоть ночью разбуди – пойду и прыгну. Он более удобный. Давно ли работаю над ним? Да уже год точно», – сказала Сафонова.

Также она ответила на вопрос о работе с тренером Олегом Васильевым.

«Как в моей подготовке участвует главный тренер ? Он составляет план соревнований на сезон, каждый раз, когда мы приезжаем на турниры, он смотрит и отмечает какие-то недочеты, над чем стоит поработать, что добавить, что улучшить.

Мы прислушиваемся к его мнению и уже в Москве переделываем что-то по тем замечаниям, которые он дал», – приводит слова Сафоновой Чемпионат.com.