Виктория Сафонова: «Уже год работаю над четверным риттбергером. Выбрала этот прыжок для изучения, потому что он для меня удобный»

Теги Олег Васильев женское катание сборная Беларуси Виктория Сафонова Фигурное катание

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова рассказала, что учит четверной риттбергер.

«Почему для изучения выбрала именно риттбергер? Мне кажется, риттбергер – это тот тройной прыжок, который я могу исполнить в любом состоянии.

Хоть ночью разбуди – пойду и прыгну. Он более удобный. Давно ли работаю над ним? Да уже год точно», – сказала Сафонова.

Также она ответила на вопрос о работе с тренером Олегом Васильевым. 

«Как в моей подготовке участвует главный тренер Олег Васильев? Он составляет план соревнований на сезон, каждый раз, когда мы приезжаем на турниры, он смотрит и отмечает какие-то недочеты, над чем стоит поработать, что добавить, что улучшить.

Мы прислушиваемся к его мнению и уже в Москве переделываем что-то по тем замечаниям, которые он дал», – приводит слова Сафоновой Чемпионат.com.

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1 комментарий

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Maria Fragile
Мне нравится Виктория, она запоминается, на нее хочется смотреть, хоть чудес на льду она и не творит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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