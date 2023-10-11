Ирина Роднина: «У нас есть ряд проблем в развитии массового школьного спорта. Если этим не заниматься, то население будет малоподвижным»

Теги Ирина Роднина ТАСС массовый спорт Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что в России есть проблемы с массовым школьным спортом.

«У нас есть ряд проблем в развитии массового школьного спорта. Если этим не заниматься, то наше население будет малоподвижным, физически плохо развитым.

Сейчас самое подходящее время заняться системой нашего спорта.

Если нас выдавили из международного спорта, то самое время заняться выстраиванием системы и структуры внутри страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка на Всероссийском форуме школьных и студенческих спортивных клубов.

6 комментариев

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Miro 2018
Конечно , есть проблемы. Весь спорт сейчас стал платным.
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shahmur
Очухалась депутатка после 20 лет во власти
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Katerina Sunny
Строят, строят- никак не построят. И почему внутри страны что-то должно улучшаться только после того, как отовсюду прогнали?
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Viks
Сейчас самое подходящее время заняться системой нашего спорта. --- Занимайтесь!
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veramarso
У сына в школе ни одной секции. Ни одной. Помню в моей были и футбол, и баскетбол, и лёгкая атлетика, и лыжи, а школьная команда по волейболу вообще на районные соревнования ездила постоянно. И это всё в смутные 90е годы. А сейчас ничего.
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