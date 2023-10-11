Ирина Роднина: «У нас есть ряд проблем в развитии массового школьного спорта. Если этим не заниматься, то население будет малоподвижным»

Ирина Роднина заявила, что в России есть проблемы с массовым школьным спортом.

«У нас есть ряд проблем в развитии массового школьного спорта. Если этим не заниматься, то наше население будет малоподвижным, физически плохо развитым.

Сейчас самое подходящее время заняться системой нашего спорта.

Если нас выдавили из международного спорта, то самое время заняться выстраиванием системы и структуры внутри страны», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка на Всероссийском форуме школьных и студенческих спортивных клубов.