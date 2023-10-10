Талалайкина о возвращении в Россию: «Случилась какая-то апатия – ничего не получалось, никаких вариантов не было. Хотелось, чтобы меня машина сбила и все»

Теги сборная России женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала об апатии после возвращения в Россию.

– Читал, что, когда ты вернулась в Россию, тебе приходилось выходить на массовые катания, чтобы восстановить форму. Как это было?

– Это был очень сложный период в моей жизни. Я решила, что надо восстанавливаться. Но где? На массовых катаниях. Ходила, каталась с детьми. Очень тяжело это давалось. Иногда выходишь, а лед не залит, просто закатан... Я заплатила деньги, почему вы не можете лед залить? В таких условиях было тяжело.

Случилась какая-то апатия – ничего не хотелось, ничего не получалось, никаких вариантов не было. И вообще, что мне делать в этой жизни? Я нигде не учусь, ни с кем тут не общаюсь. Хотелось просто, чтобы меня машина сбила и все. Правда. Каждый день плакала. Это самое ужасное, когда ты не знаешь, что будет дальше. Будешь ли ты еще кататься?

Был вариант вернуться, но я думала, что меня не возьмут обратно в Россию. А потом в один момент позвонила тренерам. Когда вернулась, думала: «Хороший ли я выбор сделала? Правильно ли я здесь нахожусь?»

В том сезоне были соревнования – в короткой вообще ничего не сделала, в произвольной еле как. В те моменты думала: «Может, все, я уже закончилась как спортсменка?» Потом были еще одни соревнования, там выступила чуть лучше, но все равно плохо, на последних местах. Сидела и думала: «А что мне делать? Как дальше жить? Надо хотя бы куда-то поступить, чтобы учиться. Если будет желание, продолжу. Если нет, то все – конец».

Вроде поступила, вроде вышла на лед, вроде начала что-то восстанавливать. Потом был спад несколько недель, уже в этом сезоне. Ничего не могла, падала со всего. Потом начались проблемы с весом – пришлось приводить себя в форму.

Держать себя в форме требует очень больших усилий. У нас же эстетический вид спорта. Если ты выходишь толстый – и тебе тяжело, и выглядит это ужасно. На самом деле, я и сейчас выгляжу ужасно, – сказала Талалайкина.

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9 комментариев

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Katerina Sunny
Вроде бы вернулась домой, а такие мысли.
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Галина Александрова
Зачем, чтобы сбила машина? Чтобы человека посадили, отвечал за твою жизнь? Марии консультация психиатра нужна, здоровье превыше всего. А лёд подождёт!
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Девушка Безимени
хорошо, что ты вернулась, девочка
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Е...С
Большой спорт, заметно, не про здоровье, ментальное в том числе.
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thelittlecreature
Все какие-то мысли суицидальные: то от рака помереть, то машиной сбитой быть... Ей бы к психотерапевту
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unknownman
Ну выглядит-то Мария совсем не ужасно, совсем наоборот. Да и каталась довольно неплохо для себя на первых турнирах в сезоне.
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Алексей Токарев
С такими депрессиями она далеко не уедет, она заняла 4 и 5 место из 15-20 а не последние, как говорит.
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