Мария Талалайкина: «Каталась в удовольствие, это самое главное. Складывается впечатление, что открылось второе дыхание»
Мария Талалайкина рассказала, что получает удовольствие от выступлений.
Фигуристка заняла 5-е место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«Я каталась в удовольствие, это самое главное. Все постепенно. Сегодня получилось лучше, чем на первом этапе Кубка Санкт‑Петербурга. Этап за этапом я преодолеваю себя.
Складывается впечатление, что открылось второе дыхание. Не скажу, что я готова на что‑то экстраординарное, но я выхожу и катаюсь спокойно.
Знаю, что могу лучше и постоянно заставляю себя это делать», – сказала Талалайкина.
Талалайкина о мотивации для спорта: «Я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!»
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