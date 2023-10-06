Мария Талалайкина: «Каталась в удовольствие, это самое главное. Складывается впечатление, что открылось второе дыхание»

Мария Талалайкина рассказала, что получает удовольствие от выступлений.

Фигуристка заняла 5-е место на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«Я каталась в удовольствие, это самое главное. Все постепенно. Сегодня получилось лучше, чем на первом этапе Кубка Санкт‑Петербурга. Этап за этапом я преодолеваю себя.

Складывается впечатление, что открылось второе дыхание. Не скажу, что я готова на что‑то экстраординарное, но я выхожу и катаюсь спокойно.

Знаю, что могу лучше и постоянно заставляю себя это делать», – сказала Талалайкина.

Талалайкина о мотивации для спорта: «Я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!»