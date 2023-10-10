Мария Талалайкина: «Попробовала бы четверной лутц в конце сезона. Для меня это самый удобный прыжок из ультра-си»

Теги сборная России женское катание Мария Талалайкина Лоренцо Магри Фигурное катание

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала о работе над элементами ультра-си.

– Ты сказала, что твоя задача – наладить контент. Может, есть какие-то планы по усложнению?

– Конечно, есть. Чувствуется, что тяжело катать произвольную. На самом деле, бывало и хуже по состоянию, особенно во второй половине. Сейчас не знаю, с чем связано – возраст, вес, возможно. Поэтому план такой – на Гран-при в Уфе откатать этот контент чисто, а потом усложнять, добавить, к примеру, лутц-ойлер-сальхов во вторую половину. Было бы круто.

– Ультра-си в твоем случае нереальны?

– В конце сезона я бы попробовала четверной лутц. Для меня это самый удобный прыжок из ультра-си. В Италии как-то раз решили с Лоренцо Магри сделать. Он говорит: «Давай я тебе помогу морально». Пыталась вкрутиться в квад, а потом долго не могла понять, где мне раскрываться на тройном. Чуть-чуть в голове потерялась. Приходила в себя несколько дней. Мне не было страшно, но падать, конечно, было больно на колени.

– Из-за высокого роста не сложно прыгать?

– Рост у меня не сильно большой – 173 см. Поэтому – нет. Сложно, когда вес набираешь. У нас вообще девочки в Питере достаточно высокие по сравнению с Москвой – там больше коренастые фигуристки, – сказала Талалайкина.

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8 комментариев

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alexnew
. У нас вообще девочки в Питере достаточно высокие по сравнению с Москвой – там больше коренастые фигуристки,

- Особенно Туктамышева, да, которая ниже всех, кроме Петросян. А больше в Питере приличных фигуристок и нет. :)
+8
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Тайга86
Маша, которая на тройные идет, как на войну, мотивируя себя очень странным способом и хочет просто откатать чисто? Думаю да, должна в конце сезона и квады запрыгать.
+6
-1
+5
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Джонни
Я эта куда с ультра си
+4
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Tacciana
"коренастые".. да уж, этична невероятно
+3
0
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Адриана
Может лучше тройные докручивать и каскады 3-3 пытаться делать, квад Зачем?
+3
0
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Белые Росы
Куда ей на ультра-си, если скатилась на прыжки 3+2 ?
+3
0
+3
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ДИОНИС
Хочет прыгнуть четверной лутц?! Мечтательница!
0
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thelittlecreature
Офигенная метода у Магри, вместо увеличения высоты и крутки прыжка, он морально помогает на квады заходить, а ещё спрашивают, почему в Европе такой низкий тех уровень у фигуристок
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