Мария Талалайкина: «Попробовала бы четверной лутц в конце сезона. Для меня это самый удобный прыжок из ультра-си»

Фигуристка Мария Талалайкина рассказала о работе над элементами ультра-си.

– Ты сказала, что твоя задача – наладить контент. Может, есть какие-то планы по усложнению?

– Конечно, есть. Чувствуется, что тяжело катать произвольную. На самом деле, бывало и хуже по состоянию, особенно во второй половине. Сейчас не знаю, с чем связано – возраст, вес, возможно. Поэтому план такой – на Гран-при в Уфе откатать этот контент чисто, а потом усложнять, добавить, к примеру, лутц-ойлер-сальхов во вторую половину. Было бы круто.

– Ультра-си в твоем случае нереальны?

– В конце сезона я бы попробовала четверной лутц. Для меня это самый удобный прыжок из ультра-си. В Италии как-то раз решили с Лоренцо Магри сделать. Он говорит: «Давай я тебе помогу морально». Пыталась вкрутиться в квад, а потом долго не могла понять, где мне раскрываться на тройном. Чуть-чуть в голове потерялась. Приходила в себя несколько дней. Мне не было страшно, но падать, конечно, было больно на колени.

– Из-за высокого роста не сложно прыгать?

– Рост у меня не сильно большой – 173 см. Поэтому – нет. Сложно, когда вес набираешь. У нас вообще девочки в Питере достаточно высокие по сравнению с Москвой – там больше коренастые фигуристки, – сказала .