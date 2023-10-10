Светлана Журова: «Организовывать свои соревнования – это единственный путь. Придавать им более высокий статус, уделять больше внимания, показывать по ТВ»

Теги телевидение сборная России Светлана Журова ISU чемпионат России Фигурное катание

Светлана Журова заявила о важности проведения внутренних соревнований в России.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU), под эгидой которого проходят турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку, оставил в силе недопуск россиян. 

«Организовывать альтернативные соревнования? Это единственный путь. И не альтернативные, а свои. Придавать внутренним соревнованиям более высокий статус, чем он был до сих пор, уделять им больше внимания, показывать по телевизору.

У нас же чемпионаты России, кроме фигурного катания, практически не показывали. Зато сейчас есть трансляции, люди переживают за свой субъект, свой город, узнают спортсменов. Расширилась региональная география. Так что нужно делать свои соревнования.

Что касается фигурного катания, каждый внутрироссийский турнир соберет полные трибуны. Фигуристам здесь можно меньше всех волноваться, потому что зрители их любят, поддерживают и всегда будут ходить на такие соревнования. К сожалению, ряд видов спорта не так популярен, им сложнее.

А фигуристы могут еще и на весь мир трансляции продавать, потому что за рубежом люди тоже интересуются, как наши выступают. И уровень фигурного катания внутри страны будет намного выше, чем в мире, все это будут понимать.

Конечно, соперники будут придумывать какие-то истории про то, что россияне что-то используют – но пусть злословят как хотят», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JL JL
Думаю, самое главное - название. Например: Великие Российские Игры Галактики. VRIG
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Напомнило: "в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной..."
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ JL JL
Думаю, самое главное - название. Например: Великие Российские Игры Галактики. VRIG
российские межгалактические
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марина Абросимова
Оооо....чтоб эта тема конкретно работала, надо не одну гору свернуть...да и кто нам приедет то, если они почти все против нас.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Проснулись. Давно надо было это делать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Ответ JL JL
Думаю, самое главное - название. Например: Великие Российские Игры Галактики. VRIG
Звучит гордо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мистер бин
Ответ Olga.t
Интересно, каким образом Журова планирует повышать статус внутрироссийских соревнований? Красивыми названиями или огромными призовыми? Так денег нет...
На один год расщедрились. Сейчас бюджеты урежут. А когда шарманка с шоу закончится все в тренеры пойдут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий