Хабибуллина о Мемориале Панина: «На старте два раза абсолютно одинаковые падения – значит, нужно принять какие-то меры»

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук оценили свой результат на Мемориале Панина.

Сегодня пара заняла третье место на турнире в Санкт-Петербурге. И в короткой, и в произвольной программах фигуристы допустили падение на параллельном тройном лутце.

Княжук: В целом мы очень довольны. Прекрасная поддержка Петербурга, все такие позитивные, радостные, особенно к вечеру. Побольше сегодня людей пришло, чем вчера — прям очень радует.

Хабибуллина: Хотим сказать спасибо всем за поддержку.

Княжук: Недочеты по прыжкам? Такое бывает, мы же люди, не можем постоянно идеально выступать, все когда-то ошибаются. Это у нас проверочный старт, такое произошло, ничего страшного.

Хабибуллина: На тренировках, что вчера, что сегодня, такого не было. А на старте два раза абсолютно одинаковые падения – значит, нужно принять какие-то меры.