Михайлов о программе Семененко под Le Clown: «Идея – грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри весь забитый»

Хореограф Никита Михайлов рассказал о новой короткой программе Евгения Семененко.

Программа поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье.

«Клоуна» делали долго, начинали в Санкт-Петербурге. Алексей Николаевич (Мишин) говорил: каждый день по какой-то фишке, если без фишки – прожили день зря. Так и нанизывали все это потихоньку.

Идея словесно – это грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри уже весь забитый всем этим.

Где-то, наверное, переборщили со слишком явной радостью, мол, пытается радоваться, но ничего не получается. Заканчиваем тем, что идет дождь, и грусть побеждает», – сказал в подкасте «Ход коньком».