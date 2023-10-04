Михайлов о программе Семененко под Le Clown: «Идея – грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри весь забитый»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Евгений Семененко Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов рассказал о новой короткой программе Евгения Семененко.

Программа поставлена под песню Le Clown Брюно Пельтье. 

«Клоуна» делали долго, начинали в Санкт-Петербурге. Алексей Николаевич (Мишин) говорил: каждый день по какой-то фишке, если без фишки – прожили день зря. Так и нанизывали все это потихоньку.

Идея словесно – это грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри уже весь забитый всем этим.

Где-то, наверное, переборщили со слишком явной радостью, мол, пытается радоваться, но ничего не получается. Заканчиваем тем, что идет дождь, и грусть побеждает», – сказал Михайлов в подкасте «Ход коньком».

7 комментариев

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Bechet
Классная программа получилась. Очень талантливая
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Самая цитируемая и вообще недура
По мне, так перебор мимики. 1раз посмотрел-второй уже не хочется.
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sabina_katarina
Зачем они эти либретты озвучивают? Да ещё так коряво. Надо так ставить, чтобы и без них основной посыл был ясен, остальное каждый сам додумает.
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Леди Брэкнелл
Великолепная программа и Женя в ней прекрасен! Я аж прослезилась в Мегаспорте, так тронуло 😍
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katanie-na-ldu
Ответ sabina_katarina
Зачем они эти либретты озвучивают? Да ещё так коряво. Надо так ставить, чтобы и без них основной посыл был ясен, остальное каждый сам додумает.
тоже всегда поражаюсь таким озвучиваниям). Забавно...)
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