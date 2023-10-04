«Здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают крылья ангела». В Москве построили центр фигурного катания Плющенко

В Москве завершилось строительство центра фигурного катания Евгения Плющенко.

Учебно-тренировочный комплекс академии «Ангелы Плющенко» расположен на западе Москвы.

«Спортивный объект находится в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили заключение о его соответствии утвержденной проектной документации», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Двухэтажное здание площадью 4,7 тысяч кв.м. включает большой и малый ледовый залы, зал хореографии, медицинский кабинет, тренерскую, зал единоборств, тренажерный зал и технические помещения.

«Тренажерный зал поделен на кардио и силовую зоны, зал единоборств оборудован для тренировок по боксу. Также в здании предусмотрена автостоянка на 24 машины», – отметил Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в комплексе созданы все условия для комфорта спортсменов и тренеров. В нем оборудовали комнату отдыха и кафе.

«Наши сотрудники инспектировали учебно-тренировочный комплекс на каждом этапе строительства. Всего было проведено восемь контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой комплексной проверки оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации», – сказал Войстратенко.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают белоснежные крылья ангела.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс станет новой точкой притяжения района, что соответствует поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задаче», – сказал Левкин.

Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей