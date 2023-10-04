«Здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают крылья ангела». В Москве построили центр фигурного катания Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России Академия Плющенко Фигурное катание

В Москве завершилось строительство центра фигурного катания Евгения Плющенко.

Учебно-тренировочный комплекс академии «Ангелы Плющенко» расположен на западе Москвы.

«Спортивный объект находится в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе. Специалисты Мосгосстройнадзора оформили заключение о его соответствии утвержденной проектной документации», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Двухэтажное здание площадью 4,7 тысяч кв.м. включает большой и малый ледовый залы, зал хореографии, медицинский кабинет, тренерскую, зал единоборств, тренажерный зал и технические помещения.

«Тренажерный зал поделен на кардио и силовую зоны, зал единоборств оборудован для тренировок по боксу. Также в здании предусмотрена автостоянка на 24 машины», – отметил Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в комплексе созданы все условия для комфорта спортсменов и тренеров. В нем оборудовали комнату отдыха и кафе. 

«Наши сотрудники инспектировали учебно-тренировочный комплекс на каждом этапе строительства. Всего было проведено восемь контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой комплексной проверки оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации», – сказал Войстратенко.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают белоснежные крылья ангела. 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс станет новой точкой притяжения района, что соответствует поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задаче», – сказал Левкин. 

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36 комментариев

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technic
Не поместить фото - отдельная категория
+54
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Lennuci
Местные то че сказали?
Так вокруг-Востряковское кладбище. "Местные" ничего не скажут)
+12
-1
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Н.Ф.
Ответ SS19
Пир во время чумы (с)
Этому комментарию лет, сколько себя помню.
На все случаи жизни.
Бесконечная чума.
Не одно, так другое.
+13
-5
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Veld
зачем ангел обнимает дворец снежной королевы, она же заставила Кая выкладывать слово вечность из кусочков льда? o.O
+6
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ретроградный меркурий
Зал для бокса, конечно, очень важен в центре фигурного катания. Настолько, что можно ради него и зал хореографии урезать. Пристроить дружка Липового важнее, чем создать нормальные условия для занятий своих фигуристов. Неудивительно, что у АП такая хореография на льду - они кикбосингом занимаются
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Kareglazaya
Могли бы и фото разместить...
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HK Traktor
Снежная королева понятно кто. Ангелы - ангелы Плющенко. А где сам Плющенко?
+5
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И. Сергей
Ответ technic
Не поместить фото - отдельная категория
Ещё скажите, что в воображении по описанию хуже представили, чем есть на самом деле
+3
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Lennuci
Ответ HK Traktor
Снежная королева понятно кто. Ангелы - ангелы Плющенко. А где сам Плющенко?
На иконостасе, вестимо.
+4
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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=Rr_lCdlXbA0
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Железная Леди
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Ответ Владимир Москвин
Дворца Мишина нет Тутберидзе тоже а носатого есть. Чем заслужил
как это у Тутберидзе нет? у нее теперь шикарный с массажем и косметологом. и даже с хоккеем.
у Мишина тоже есть в Питере, не новый, но есть.
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Железная Леди
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Плющенко уже давно принял здание. пора заливать лед и начинать тренировки. все хорошо, но одно неясно: зачем зал по борьбе и боксу? Или это как у ЭТ по совместительству хоккей.
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Dooomer
Снежная королева вроде отрицательный персонаж? Морозила детей, не?
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Anisu
Крылья ангела - прекрасно. Решили не нарушать архитектурный ансамбль .
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Mari Gams
Все как Яна любит по- боХатому : тут тебе и дворец , и королева, и ангелы )))
Но ещё один центр ФК это хорошо , тренироваться спортсмены должны в нормальных условиях и не важно как он называется .
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SS19
Пир во время чумы (с)
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dimitrii63
Москва построила, а Ангелы Плющенко
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Juulia
Они Щербакову пытаются так к себе заманить?😁
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Рома Каиш
тут фото нового гелика Плюща ещё можно
ну чтобы на злобу дня, месяца, года, столетия и вообще
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МихаЛис
За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
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Бильм@н
Ответ Kareglazaya
Могли бы и фото разместить...
Ну это же не дворец Тутберидзе. Зачем?
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Железная Леди
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ну что же всем хороших учеников и побольше.
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dpv
Ответ technic
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Artyom Veselovski
Ответ Dooomer
Снежная королева вроде отрицательный персонаж? Морозила детей, не?
Бессовестно врут. Заботилась о сиротках
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Wiley Fox
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