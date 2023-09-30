Ежлов о контрольных прокатах: «Мы оставили у специалистов хорошее впечатление. Конечно, работы еще много, особенно над произвольным танцем»

Фигурист Андрей Ежлов высказался о выступлении на контрольных прокатах.

Ежлов выступает в дуэте с Софьей Шевченко с апреля этого года.

– Как оценили специалисты ваше выступление на контрольных прокатах?

– Мы оставили хорошее впечатление. Отметили наше гармоничное сочетание и новые программы, которые действительно получились интересными. Конечно, работы еще много. Особенно над произвольным танцем.

Специалисты заметили, что в ритм‑танце мы смотрелись лучше. Правда, мы больше его тренировали. К произвольному танцу не до конца успели подготовиться. Будем полностью готовы к этапу Гран‑при России в Красноярске.

Мне особенно понравилась реакция публики на наше выступление. Спасибо всем болельщикам за поддержку, – сказал фигурист.

Степанова и Букин выступят в Красноярске и Москве, Худайбердиева и Базин – в Уфе и Самаре: распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России-2023/24