Тарасова о допуске паралимпийцев: «Радостно, что они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть на их форме и не будет написано, из какой они страны»

Теги Татьяна Тарасова Паралимпийские игры паралимпийская сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала радостной новостью допуск россиян к Паралимпиаде.

Сегодня Международный паралимпийский комитет сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

«Слава богу, мы очень рады за них и верим в наших паралимпийцев.

Это радостная новость, что они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть даже на их форме и не будет написано, из какой они страны», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе

4 комментария

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Doctor V
"смогут выступать и представлять Россию" - НЕ смогут они представлять Россию - только себя.
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Алеся Ткаченко
Представлять Россию?Серьезно?
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Большой Влад
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пиндос пришлось неохотно признать, что люди с синдромом Дауна и церебральным параличом имеют ограниченное влияние на политику правительства и глобальную политику, поэтому позволили им конкурировать. Очень щедро с их стороны.
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juliamart
Всё правильно, хоть инвалидов надо оставить в покое. Какая уж там политика может быть...
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