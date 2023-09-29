Тарасова о допуске паралимпийцев: «Радостно, что они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть на их форме и не будет написано, из какой они страны»

Татьяна Тарасова назвала радостной новостью допуск россиян к Паралимпиаде.

Сегодня Международный паралимпийский комитет сообщил, что российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Слава богу, мы очень рады за них и верим в наших паралимпийцев.

Это радостная новость, что они наконец смогут выступать и представлять Россию. Пусть даже на их форме и не будет написано, из какой они страны», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе