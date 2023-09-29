Александра Трусова: «Сегодня улетаю в Китай на шоу. Буду катать там два номера: один – «Круэлла», а второй – новый»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова предложила угадать музыку к ее новому номеру.

С 1 по 3 октября Трусова выступит в шоу с участием российских фигуристов в Пекине.

«Я уже приехала в аэропорт. Сегодня улетаю в Китай на шоу. Буду катать там два номера: один будет «Круэлла», а второй – новый. Пишите в комментариях предположения, под какую музыку я буду кататься», – сказала Трусова.

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77 комментариев

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Мурманчанин37
"Кто убил Марка?" Оксимирон
+25
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Сергей Жарковский
Саше успехов и восторга благодарной публики!👍
+16
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Аленка_76
Саше успешного выступления в Китае!
+14
-4
+10
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Lina T.
Ответ Delirium
Ну тройные то она еще прыгает, так что откатает.
да откатает, конечно. Просто красота и дерзость Круэллы была именно в четверных. А вот Фрида, да, полноценно прекрасна была изначально с тройными.
+13
-4
+9
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Delirium
Ответ Ирина Ларина
Зачем Саше Круэла без прыжков? Такая Фрида классная у нее была. И катала - глаз не оторвать…
Ну тройные то она еще прыгает, так что откатает.
+12
-3
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Ирина Ларина
Зачем Саше Круэла без прыжков?
Такая Фрида классная у нее была. И катала - глаз не оторвать…
+16
-8
+8
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Oleandra
Круэла тебе уже не по силёнкам, детка.. катай Рахманинова со скрипкой.
+26
-19
+7
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Wiley Fox
Неужели, Рамштайн
+10
-4
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Delirium
Ответ Lina T.
да откатает, конечно. Просто красота и дерзость Круэллы была именно в четверных. А вот Фрида, да, полноценно прекрасна была изначально с тройными.
Круэлла зато проще по хореографии, нужно меньше готовиться. Причем для шоу наверняка будет урезанная версия программы.

Ну и в целом, я не разделяю восторгов от Сашиной Фриды. На мой взгляд две лучших программы, что Саша когда-либо катала и наиболее подходящие ей по образу: гала под Unstoppable и Круэлла.
+6
0
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Е...С
Саше удачных прокатов!
+11
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MyCA
Ответ Мурманчанин37
"Кто убил Марка?" Оксимирон
"А был ли мальчик" от Любаши
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-1
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Беглый*
Ответ tanya_1111
Четыре фаната без пиар агентства заметьте.
В безутешных ситуациях люди всегда ищут утешение. И находят. (с) Ремарк
+6
-1
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buturlinomo
У Саши прям какая насыщенная жизнь началась. Понятно, что ЧР ей совсем сейчас неинтересен.
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-2
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Успехов и полные арены.
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Беглый*
Ответ Бильм@н
Ну у Саши просто нет комплексов насчёт популярности, чтобы нанимать "фанатов" за деньги.
Почём нынче стоят несколько тысяч фанатов?
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olvl
Если будет где смотреть, обязательно посмотрю все выступления. Саше успеха.
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RusVector
Ждем совместную фотку с Щербаковой!
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Зулфира Мухаметшина
Мягкой посадки
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Беглый*
Ох и обрадуются же те четыре китайских фаната
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vanessa2021
Ответ tanya_1111
Вот это печально надо Первому и Саше помириться бы, классная она фигуристка. Думается мне родители там Сашины перестарались во всей этой истории.
Там Черносвитова перестаралась.
Впервые в истории спортивных программ Черносвитова аж организовала специальную передачу, посвященную разбору Сашиного проката в прошлом сезоне и поиску ошибок

Это же надо дойти до такого- на Первом государственном канале травить легендарную российскую фигуристку, призера последних ОИ. Которая в 18 лет с травмами после пубера решила выйти в сезон. Так мало того, что Саше единственной все ошибки выставили, ребра вообще никому не выставляли кроме Саши. . Да еще организовали разбор ее ошибок на Первом.

Потом удивляются, почему Саша в мероприятиях Первого не участвует и в сезон не вышла.
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Aelinn
Просто смешно, когда они все хотят, чтобы угадали их музыку. Успехов, конечно.
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абанамат
Ответ Беглый*
В безутешных ситуациях люди всегда ищут утешение. И находят. (с) Ремарк
Самое смешное, что на всех офиц.биг бордах китайцев Щербакова выступает Хэд лайнером, и только трусовские фан.группы сделали подделку, и нарисовала безтитульную впереди всех участников Как они не поймут, что постоянно третья, реже вторая, никогда.не будет первой.
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Беглый*
Ответ tanya_1111
Саша живет и радуется и остается великой спортсменкой до контента которой пока ни одна не дотянулась. Ну вы конечно пишите, пишите, ваше мнение очень важно для мира ФК.
Да не останется она великой, не преувеличивайте. Добротная спортсменка, не сумевшая из-за своего характера и перебежек от тренера к тренеру реализовать свой потенциал. Отсюда и отсутствие титулов. Без титулов спортсмен великим считаться не может. Если только для фанатов
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Беглый*
Ответ Бильм@н
Это надо у АЩ спросить.
Я у вас спрашиваю. Вы ведь из тех, кто отвечает за свои слова? Или я не прав?
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Беглый*
Ответ tanya_1111
В безутешных? Серьезно? Очень "печально" быть примой многих шоу, быть приглашенной в разные страны и в разные проекты, как же всё это безутешно.
Прима многих шоу🤣 Ржака) Кроме Рудковских никому не нужна, если по правде и по фактам
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