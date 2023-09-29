Александра Трусова: «Сегодня улетаю в Китай на шоу. Буду катать там два номера: один – «Круэлла», а второй – новый»

Александра Трусова предложила угадать музыку к ее новому номеру.

С 1 по 3 октября выступит в шоу с участием российских фигуристов в Пекине.

«Я уже приехала в аэропорт. Сегодня улетаю в Китай на шоу. Буду катать там два номера: один будет «Круэлла», а второй – новый. Пишите в комментариях предположения, под какую музыку я буду кататься», – сказала Трусова.