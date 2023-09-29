Александра Трусова: «Сегодня улетаю в Китай на шоу. Буду катать там два номера: один – «Круэлла», а второй – новый»
Александра Трусова предложила угадать музыку к ее новому номеру.
С 1 по 3 октября Трусова выступит в шоу с участием российских фигуристов в Пекине.
«Я уже приехала в аэропорт. Сегодня улетаю в Китай на шоу. Буду катать там два номера: один будет «Круэлла», а второй – новый. Пишите в комментариях предположения, под какую музыку я буду кататься», – сказала Трусова.
Такая Фрида классная у нее была. И катала - глаз не оторвать…
Ну и в целом, я не разделяю восторгов от Сашиной Фриды. На мой взгляд две лучших программы, что Саша когда-либо катала и наиболее подходящие ей по образу: гала под Unstoppable и Круэлла.
Впервые в истории спортивных программ Черносвитова аж организовала специальную передачу, посвященную разбору Сашиного проката в прошлом сезоне и поиску ошибок
Это же надо дойти до такого- на Первом государственном канале травить легендарную российскую фигуристку, призера последних ОИ. Которая в 18 лет с травмами после пубера решила выйти в сезон. Так мало того, что Саше единственной все ошибки выставили, ребра вообще никому не выставляли кроме Саши. . Да еще организовали разбор ее ошибок на Первом.
Потом удивляются, почему Саша в мероприятиях Первого не участвует и в сезон не вышла.