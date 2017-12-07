Финал Гран-при. Пары. Савченко и Массо лидируют после короткой программы, Тарасова и Морозов – 2-е, Столбова и Климов – 4-е

В японской Нагое стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. В турнире спортивных пар после короткой программы лидируют представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми.

Гран-при

Финал

Нагоя, Япония

Пары

Положение после короткой программы

1. Алена Савченко – Бруно Массо (Германия) – 79,43

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 78,83

3. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 75,82

4. Ксения Столбова – Федор Климов (Россия) – 73,15

5. Меган Дюамель – Эрик Редфорд (Канада) – 72,18

6. Юй Сяоюй – Хао Чжан (Китай) – 70,15

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