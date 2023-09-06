Кондратюк о Соколовской: «Это не просто тренер для меня. Она как вторая мама»

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал об отношении к своему тренеру Светлане Соколовской.

– Для тебя Соколовская – это кто?

– Наверное, вторая мама. Это не просто тренер для меня. Я половину своей жизни тренируюсь у нее, можно сказать, что почти всю сознательную жизнь. Поэтому да, для меня она как вторая мама.

– Часто она тебя материт?

– Это уже провокационный вопрос, – сказал фигурист в интервью на ютуб-канале «Россия – это я!»