Кондратюк о Соколовской: «Это не просто тренер для меня. Она как вторая мама»
Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал об отношении к своему тренеру Светлане Соколовской.
– Для тебя Соколовская – это кто?
– Наверное, вторая мама. Это не просто тренер для меня. Я половину своей жизни тренируюсь у нее, можно сказать, что почти всю сознательную жизнь. Поэтому да, для меня она как вторая мама.
– Часто она тебя материт?
– Это уже провокационный вопрос, – сказал фигурист в интервью на ютуб-канале «Россия – это я!»
Просто ТАТ достаточно далёкий от Кондратюка человек, в отличие от Соколовской.
Лично мне не особо близки все эти истории о "вторых мамах" в спорте (мать одна, всё-таки). Но тут уж каждый по-своему решает.
Соколовская его половину жизни тренирует. Не уверен, что Кондратюк с Тарасовой знаком настолько хорошо, чтобы назвать её даже (условно) четвероюродной бабушкой по линии отчима.
К тому же, любимки ТАТ из ЦСКА всегда у Буяновой тренировались (Ковтун, Радионова, Сотникова).