Кондратюк о Соколовской: «Это не просто тренер для меня. Она как вторая мама»

Теги сборная России мужское катание Светлана Соколовская Марк Кондратюк Фигурное катание

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал об отношении к своему тренеру Светлане Соколовской.

– Для тебя Соколовская – это кто?

– Наверное, вторая мама. Это не просто тренер для меня. Я половину своей жизни тренируюсь у нее, можно сказать, что почти всю сознательную жизнь. Поэтому да, для меня она как вторая мама.

– Часто она тебя материт?

– Это уже провокационный вопрос, – сказал фигурист в интервью на ютуб-канале «Россия – это я!»

26 комментариев

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Аля Иванова
Что-то вторых мам, уж, больно много стало.
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bona ulo
Ответ Delirium
Судя по отсутствию отрицаний, Соколовская тоже не стесняется в выражениях на тренировках.
Да все такие. У нас по крайней мере. Возможно, единственный тренер, который не матерится, это Тамара Николаевна. И то, скорее всего, и с ней подобное может не сейчас, но раньше случалось. А уж какой Мишин матершинник. :)
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Delirium
Ответ bona ulo
Да все такие. У нас по крайней мере. Возможно, единственный тренер, который не матерится, это Тамара Николаевна. И то, скорее всего, и с ней подобное может не сейчас, но раньше случалось. А уж какой Мишин матершинник. :)
Да я без иллюзий, у нас просто любят заострять внимание на одних, и делать вид, что "вот там мордор, а тут у нас семья, любовь и дружба".
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Татьяна Вересова
У меня от этой формулировки уже глаз дёргается
+15
-2
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Оле-Лукойе
Ответ Delirium
Судя по отсутствию отрицаний, Соколовская тоже не стесняется в выражениях на тренировках.
Она не стесняется даже кидаться предметами средней величины типа магнитофона на лед при виде неудачной причёски спортсмена)
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Delirium
Судя по отсутствию отрицаний, Соколовская тоже не стесняется в выражениях на тренировках.
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Елена Спирина
Доверительные отношения это хорошо, но мама одна
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bona ulo
Я, например, своих тренеров, учителей и преподов, которые весомо на меня повлияли, называл Учителями, кого-то Сенсеем. А родители - это все же другое, и мама, кроме исключительных случаев, - она одна, единственная.
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smoky eyes
Самые честные ответы на этот вопрос можно получить, только когда человек закончил ). Хотя … мамы тоже разные бывают. Если оценивать по времени нахождения вместе, по влиянию на становление личности, то можно всех тренеров родителями считать, наверное.
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bona ulo
Ответ Delirium
Да я без иллюзий, у нас просто любят заострять внимание на одних, и делать вид, что "вот там мордор, а тут у нас семья, любовь и дружба".
Есть такое. Но с такими сразу все понятно, и разговаривать, что-то объяснять бессмысленно.
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miladoc1
Ответ smoky eyes
Самые честные ответы на этот вопрос можно получить, только когда человек закончил ). Хотя … мамы тоже разные бывают. Если оценивать по времени нахождения вместе, по влиянию на становление личности, то можно всех тренеров родителями считать, наверное.
Мать у человека одна, независимо от времени провождения с ребенком.
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Lina Dzhanibek
Главное, чтоб было взаимопонимание в тандеме тренер-спортсмен
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Аля Иванова
Что-то вторых мам, уж, больно много стало.
Главное, чтобы не пришлось и его с водолазами искать
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Oleandra
Надо как-то сгладить побег Сашули от "второй мамы".. позвали Маркушу расписывать..
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Ir_rish
Ответ bona ulo
Я, например, своих тренеров, учителей и преподов, которые весомо на меня повлияли, называл Учителями, кого-то Сенсеем. А родители - это все же другое, и мама, кроме исключительных случаев, - она одна, единственная.
Расскажите это тем, кто своих тещей и свекровей мамами называет.
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Даша Лавренова
Ответ bona ulo
Да все такие. У нас по крайней мере. Возможно, единственный тренер, который не матерится, это Тамара Николаевна. И то, скорее всего, и с ней подобное может не сейчас, но раньше случалось. А уж какой Мишин матершинник. :)
Тамара Николаевна и без мата может посмотреть или обтекаемо сказать так, что захочется под землю провалиться) Кажется, кто-то из фигуристов говорил об этом в интервью, но точно не помню, кто. Не все так умеют просто)
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UserFreud
Ответ miladoc1
Ну нельзя воспринимать все так буквально). Это была ирония по отношению ко 2ой матери, не более того.
Я понял, что это ирония)
Просто ТАТ достаточно далёкий от Кондратюка человек, в отличие от Соколовской.
Лично мне не особо близки все эти истории о "вторых мамах" в спорте (мать одна, всё-таки). Но тут уж каждый по-своему решает.
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miladoc1
Ответ UserFreud
Я понял, что это ирония) Просто ТАТ достаточно далёкий от Кондратюка человек, в отличие от Соколовской. Лично мне не особо близки все эти истории о "вторых мамах" в спорте (мать одна, всё-таки). Но тут уж каждый по-своему решает.
Вместо Тарасовой можно поставить любую бабушку), мне не нравится, когда кого-то называют второй мамой, впрочем, как и вам.
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Зиля Бадриева
Если спорсмен проводит большую часть жизни и суток с тренером, то это оправдано. Тем более каждый понимает, что мама в этом случае это метафора.
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mp3yourhead
Ничоо не понятно.... Там - партнёр, тут - мама. Не, в принципе, инцест это не такая уж и диковинка так-то.
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UserFreud
Ответ miladoc1
А Тарасова - третья бабушка?!
А ТатьянТольна-то здесь каким боком?)
Соколовская его половину жизни тренирует. Не уверен, что Кондратюк с Тарасовой знаком настолько хорошо, чтобы назвать её даже (условно) четвероюродной бабушкой по линии отчима.
К тому же, любимки ТАТ из ЦСКА всегда у Буяновой тренировались (Ковтун, Радионова, Сотникова).
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miladoc1
Ответ UserFreud
А ТатьянТольна-то здесь каким боком?) Соколовская его половину жизни тренирует. Не уверен, что Кондратюк с Тарасовой знаком настолько хорошо, чтобы назвать её даже (условно) четвероюродной бабушкой по линии отчима. К тому же, любимки ТАТ из ЦСКА всегда у Буяновой тренировались (Ковтун, Радионова, Сотникова).
Ну нельзя воспринимать все так буквально). Это была ирония по отношению ко 2ой матери, не более того.
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