Кондратюк о том, можно ли завоевать его сердце: «Этот вопрос придется пропустить. Завоевано ли оно? Хм...»

Марк Кондратюк уклонился от ответа на вопрос, завоевано ли его сердце.

Чемпион Европы-2022 по фигурному катанию дал интервью ютуб-каналу «Россия – это я!»

– Я знаю, что ты не хочешь говорить про личную жизнь и ты вообще довольно скрытый парень. Ты скрываешь семью во всех интервью. Мы хоть чуть-чуть запечатлели их лики. И Светлана Владимировна (Соколовская) нам что-то рассказала. Как ты видишь свою будущую семью? Твою семью. Задумывался ли ты об этом вообще?

– Конечно, задумывался. Что имеется в виду под «как я вижу семью»?

– Какие девушки тебе нравятся?

– Ответ «интересные» подходит?

– На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

– Интересные в жизни и общении. Непростые.

– Есть ли шанс у кого-то из твоих поклонниц завоевать твое сердце сейчас?

– Этот вопрос нам придется пропустить, к сожалению.

– А в перспективе?

– И этот тоже.

– А что нужно сделать для того, чтобы завоевать твое сердце?

– Кстати, этот тоже. Я просто…

– Тогда по-другому: оно завоевано?

– Хм, хм… (после вопроса Кондратюк закрыл лицо рукой – Sports.ru)

– А тяжело об этом говорить?

– …

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Скриншот: видео ютуб-канала «Россия – это я!»