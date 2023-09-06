Кондратюк о том, можно ли завоевать его сердце: «Этот вопрос придется пропустить. Завоевано ли оно? Хм...»
Марк Кондратюк уклонился от ответа на вопрос, завоевано ли его сердце.
Чемпион Европы-2022 по фигурному катанию дал интервью ютуб-каналу «Россия – это я!»
– Я знаю, что ты не хочешь говорить про личную жизнь и ты вообще довольно скрытый парень. Ты скрываешь семью во всех интервью. Мы хоть чуть-чуть запечатлели их лики. И Светлана Владимировна (Соколовская) нам что-то рассказала. Как ты видишь свою будущую семью? Твою семью. Задумывался ли ты об этом вообще?
– Конечно, задумывался. Что имеется в виду под «как я вижу семью»?
– Какие девушки тебе нравятся?
– Ответ «интересные» подходит?
– На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.
– Интересные в жизни и общении. Непростые.
– Есть ли шанс у кого-то из твоих поклонниц завоевать твое сердце сейчас?
– Этот вопрос нам придется пропустить, к сожалению.
– А в перспективе?
– И этот тоже.
– А что нужно сделать для того, чтобы завоевать твое сердце?
– Кстати, этот тоже. Я просто…
– Тогда по-другому: оно завоевано?
– Хм, хм… (после вопроса Кондратюк закрыл лицо рукой – Sports.ru)
– А тяжело об этом говорить?
– …
Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова
Скриншот: видео ютуб-канала «Россия – это я!»
Интервьюер: Какие девушки тебе нравятся?
Нормально перевели тему))
Там и про Пу.. был допрос )
И про родственников впервые. И в холодильник ведущий полез, но Марк остановил)
вообще все интервью неудобное) Но это же интересно)
Надоело одно и тоже слушать
Ну-ну