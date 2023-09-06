Кондратюк о том, можно ли завоевать его сердце: «Этот вопрос придется пропустить. Завоевано ли оно? Хм...»

Теги сборная России фото мужское катание Светлана Соколовская Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк уклонился от ответа на вопрос, завоевано ли его сердце.

Чемпион Европы-2022 по фигурному катанию дал интервью ютуб-каналу «Россия – это я!»

– Я знаю, что ты не хочешь говорить про личную жизнь и ты вообще довольно скрытый парень. Ты скрываешь семью во всех интервью. Мы хоть чуть-чуть запечатлели их лики. И Светлана Владимировна (Соколовская) нам что-то рассказала. Как ты видишь свою будущую семью? Твою семью. Задумывался ли ты об этом вообще?

– Конечно, задумывался. Что имеется в виду под «как я вижу семью»?

– Какие девушки тебе нравятся?

– Ответ «интересные» подходит?

– На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

– Интересные в жизни и общении. Непростые.

– Есть ли шанс у кого-то из твоих поклонниц завоевать твое сердце сейчас?

– Этот вопрос нам придется пропустить, к сожалению.

– А в перспективе?

– И этот тоже.

– А что нужно сделать для того, чтобы завоевать твое сердце?

– Кстати, этот тоже. Я просто…

– Тогда по-другому: оно завоевано?

– Хм, хм… (после вопроса Кондратюк закрыл лицо рукой – Sports.ru)

– А тяжело об этом говорить?

– … 

Влюбленные Трусова и Кондратюк с номером-аттракционом: кружились на тросах без страховки – под Киркорова

Скриншот: видео ютуб-канала «Россия – это я!»

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86 комментариев

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Delirium
Ответ Беглый*
Любящий сильный мужчина чётко бы ответил - у меня есть любимая и поэтому не стоит задавать провокационные вопросы. Но Марк не смог, поплыл.
Видимо, текущие отношения проходят по категории "все сложно". Слухи о расставании с Трусовой, видимо, правда.
+64
-3
+61
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Беглый*
Любящий сильный мужчина чётко бы ответил - у меня есть любимая и поэтому не стоит задавать провокационные вопросы. Но Марк не смог, поплыл.
+79
-19
+60
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Выпячиваешь отношения напоказ - получаешь в итоге такие вопросы. Л-логика.
+56
-8
+48
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S Olga
Ну вот зачем лезть в душу?
+35
-3
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Беглый*
Ответ Delirium
Видимо, текущие отношения проходят по категории "все сложно". Слухи о расставании с Трусовой, видимо, правда.
"Подлец! Негодяй!"(с) Она бросает супертренера со всеми удобствами, переезжает к нему, поёт для него песню, а он ей "хм"... Вроде и жаль Шурика, но это предсказывали ещё год назад. Дальше нас ждёт конфликт с Рудковскими
+41
-11
+30
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Vgg Ghb
Чеоовека раз спросили - не ответил, второй - тоже, наверное, третий подобный вопрос задавать не стоит))
+27
-3
+24
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La primavera
Это допрос?
+23
-4
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Татьяна Попова
Ну и вопросы. Совсем уже.
+20
-2
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UserFreud
Кондратюк: Что имеется в виду под «как я вижу семью»?
Интервьюер: Какие девушки тебе нравятся?
Нормально перевели тему))
+17
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Alyona18
Очень неловкая и некорректная часть интервью(( Когда приглашённый гость несколько раз подряд говорит, что на такое отвечать не будет, а его продолжают спрашивать, то это уже какой-то допрос…
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Люблю Женьку
Что же в Китае такое случилось у Саши? И с Марком отношения изменились и с Рудковскими похоже.
+16
0
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katanie-na-ldu
Вот пристали... Просто невоспитанные какие-то.
+16
-1
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UserFreud
Ответ БезызбежноНаКрасный
Выпячиваешь отношения напоказ - получаешь в итоге такие вопросы. Л-логика.
Люди, скрывающие личную жизнь, но получающие в свой адрес подобные вопросы, вышли из чата)
+13
-1
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Maturmalai
Ответ Беглый*
Любящий сильный мужчина чётко бы ответил - у меня есть любимая и поэтому не стоит задавать провокационные вопросы. Но Марк не смог, поплыл.
Не поплыл, а решил оставить свои личные дела личными. И дал это четко понять журналистскому сообществу, обозначил границы. В принципе грамотно все сделал, по-доброму, умеет с прессой.
+15
-3
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Iuliia Timofeyeva
а че случилось вообще? Они расстались с Трусовой?
+14
-3
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Философия
Вот зачем лезть в личную жизнь? Спросили один раз- не хочет отвечать, ну и отстаньте.
Марк за это деньги, простите, получает. Согласился-терпи.
+16
-5
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nina1212
Ответ La primavera
Это допрос?
это интервью было 18+ , там много было вопросов провокационных
+11
0
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Лисенок555
Ответ Беглый*
Любящий сильный мужчина чётко бы ответил - у меня есть любимая и поэтому не стоит задавать провокационные вопросы. Но Марк не смог, поплыл.
С Коляды бы брал пример ))
+13
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Люблю Женьку
Что же в Китае такое случилось у Саши? И с Марком отношения изменились и с Рудковскими похоже.
Банально закончился контракт
+14
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Alyona18
Ответ Беглый*
Любящий сильный мужчина чётко бы ответил - у меня есть любимая и поэтому не стоит задавать провокационные вопросы. Но Марк не смог, поплыл.
Мы же не знаем всей ситуации, это чужая личная жизнь. Если не ответил, значит были причины. В любом случае это только его личное дело
+12
-2
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Самасебезвезда
Ответ Беглый*
"Подлец! Негодяй!"(с) Она бросает супертренера со всеми удобствами, переезжает к нему, поёт для него песню, а он ей "хм"... Вроде и жаль Шурика, но это предсказывали ещё год назад. Дальше нас ждёт конфликт с Рудковскими
"Она бросает супертренера со всеми удобствами", я бы уточнила, с личной раздевалкой😃
+10
0
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Философия
Вот зачем лезть в личную жизнь? Спросили один раз- не хочет отвечать, ну и отстаньте.
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nina1212
Ответ Alyona18
Очень неловкая и некорректная часть интервью(( Когда приглашённый гость несколько раз подряд говорит, что на такое отвечать не будет, а его продолжают спрашивать, то это уже какой-то допрос…
сейчас смотр. это интервью
Там и про Пу.. был допрос )
И про родственников впервые. И в холодильник ведущий полез, но Марк остановил)
вообще все интервью неудобное) Но это же интересно)
Надоело одно и тоже слушать
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nina1212
Ответ katanie-na-ldu
Вот пристали... Просто невоспитанные какие-то.
там формат такой . Марк согласился, значит бы готов
+10
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KMR
Прыщавый,картавый юнец решил сыграть в альфа-самца)
Ну-ну
+18
-10
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